Utrechts Ombudsloket krijgt nog steeds veel klachten over parkeerapp: ‘Het is een blijvende bron van ergernis’

De problemen met de parkeerapp zijn nog niet opgelost. Het Utrechts Ombudsloket, dat in het verleden al veel klachten kreeg over het systeem, zegt dat de app nog steeds tot problemen leidt. “[We] horen […] schrijnende verhalen van Utrechters die al maanden geen bezoek hebben ontvangen.”

Utrecht heeft sinds 2023 een nieuwe parkeerapp, waarmee bijvoorbeeld korting voor bezoekers geregeld kan worden. Toen het nieuws over het nieuwe systeem bekend werd was er al veel kritiek en dit werd erger na de invoering. In februari 2024 liet het Utrechts Ombudsloket, dat destijds vijf maanden bestond, al weten veel klachten te hebben ontvangen over de app.

“Na de invoering van de webapp parkeren, uitten wij al onze zorgen over de sociale gevolgen, omdat Utrechters nu parkeerkosten van bezoek moeten betalen. Sinds die tijd horen we schrijnende verhalen van Utrechters die al maanden geen bezoek hebben ontvangen, omdat zij de parkeerkosten niet kunnen voorschieten en het ongemakkelijk vinden om het geld terug te vragen aan hun visite.”

Nieuwe meldingen

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en zegt de instantie die hulp en advies geeft bij klachten over de gemeente dat er weer veel nieuwe meldingen zijn binnengekomen ‘van bezorgde stadsgenoten over de hoge parkeerkosten voor hun bezoek en de complexiteit van de parkeerapp’. De app is, zoals het Ombudsloket het omschrijft, een ‘blijvende bron van ergernis en emotie’.

De gemeente liet in maart vorig jaar weten te werken aan verbeteringen. Zo zou het op termijn niet meer nodig zijn dat bewoners de kosten voor het bezoek voor moeten schieten. In oktober 2024 werd al gezegd dat het nog wel even zou duren voordat deze optie beschikbaar zou zijn.

“De toegezegde verbeteringen zijn nog steeds niet gerealiseerd. Mensen die wij spreken voelen zich hierdoor niet gehoord en niet serieus genomen”, aldus het Ombudsloket.