Bijna een half jaar Utrechts Ombudsloket: ruim 180 meldingen, veel over parkeerapp

Het Utrechts Ombudsloket bestaat nu vijf maanden en heeft tot nu toe ruim 180 meldingen binnen gekregen. Volgens voorzitter Alma van Bommel waren het allerlei verschillende meldingen. Een groot deel daarvan ging over de omstreden nieuwe parkeerapp van de gemeente.

“Een inwoner die niet begrijpt waarom hij geen vergunning krijgt voor een uitbouw”, geeft voorzitter Alma als voorbeeld van een van de binnengekomen meldingen. “Of een mindervalide inwoner die door herinrichting van de straat niet goed meer haar eigen huis uit kan.” Verder gingen veel klachten over het nieuwe parkeerkortingssysteem in Utrecht. Begin oktober waren dat er ruim 70.

“We luisteren en geven advies”, zegt Alma. “Als het nodig is zorgen we dat het gesprek tussen de inwoner en de juiste afdeling of ambtenaar tot stand komt. Door met elkaar in gesprek te gaan, merken we dat er wederzijds begrip ontstaat.” Maar als er veel klachten ergens over zijn, zoals de parkeerapp, dan brengt het loket het onderwerp ook onder de aandacht bij de gemeenteraad.

‘Een spiegel voor de gemeente’

Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij het Ombudsloket terecht als ze ontevreden zijn over de gemeente, niet weten waar ze moeten zijn of zich niet gehoord voelen. Wekelijks is er een inloopavond op de Ganzenmarkt en zijn er telefonische spreekuren.

DUIC sprak Alma eerder al eens uitgebreid over haar rol als voorzitter. “Het Ombudsloket wordt als het ware een spiegel voor de gemeente. Hoe kan die beter te werk gaan? De afstand tot de Nationale Ombudsman blijkt vaak te groot. Maar wij wonen allemaal in en rond Utrecht. We kennen de stad en de plaatselijke situatie. Mensen kunnen gewoon bij ons binnen lopen of ons bellen. Het gaat sneller, want er zijn kortere lijnen.”

Om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten, bezoekt het loket de wijken met een koffiekar. Volgende week is die te vinden in Hoograven, Lunetten, Zuilen en Ondiep.