Utrechts regenboogpad bestaat tien jaar; ‘Ik geloof in de kracht van symbolen’

Het regenboodpad in het centrum van Utrecht bestaat tien jaar en dat werd woensdag gevierd. Onder meer Pepijn Zwanenberg, raadslid van GroenLinks en bedenker van het pad, was daarbij aanwezig. “Ik geloof in de kracht van symbolen.”

Tien jaar geleden, op 21 juni 2013, werd het hagelnieuwe regenboogpad, dat tussen het Vredenburgplein en de Lange Viestraat ligt, onthuld op Roze Zaterdag. Het was een idee van Zwanenberg. “Ik geloof in de kracht van symbolen. Kijk bijvoorbeeld naar de omgekeerde Nederlandse vlaggen. Ik denk ook dat dit bijvoorbeeld aan mensen die nu nog in de kast zitten en daar vanwege sociale druk niet uit durven te komen, laat zien dat zij welkom zijn in Utrecht.”

Beleid

Naast deze symbolen is er volgens Zwanenberg ook beleid nodig dat bijdraagt aan de acceptatie van mensen. “Dat is in Utrecht ook goed geregeld. Zo hebben we bijvoorbeeld een regenboogagenda en een adviescommissie LHBTIQ+.”

Op de vraag of dit de meest geschikte plek voor het regenboogpad zegt Zwanenberg het volgende: “Dit is een van de meest drukke punten van de stad. Hier steken niet alleen bewoners van alle Utrechtse wijken de straat over, maar ook mensen uit andere steden.”

Progress Pride

Utrecht was volgens het GroenLinks-raadslid een van de eerste steden ter wereld met zo’n regenboogpad. “We waren sowieso de eerste van Europa en dat is best bijzonder. Het was dus niet Amsterdam, Londen, Parijs of Berlijn, maar Utrecht en daar mogen we trots op zijn.”

Het regenboogpad, dat voor alle duidelijkheid geen zebrapad is wordt binnenkort, na schriftelijke vragen van GroenLinks, vervangen door de zogenoemde Progress Pride-vlag. Dit wordt gedaan op 11 oktober van dit jaar tijdens Coming Out Day.