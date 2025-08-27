Utrechts stadsicoon Broodje Mario staat te koop

Broodje Mario staat in de verkoop. Het bedrijf, sinds de oprichting in de handen van de familie Nistro, wordt aangeboden op een website waar horecaondernemingen verkocht worden. Het culinaire icoon is niet meer weg te denken uit het hart van de stad, en heeft bij veel Utrechters ook in hun eigen ‘hartsie’ een plekje gekregen.

De bedenker en naamgever van het broodje, Mario Nistro, kwam in de jaren 70 naar Nederland als drummer van de band Nuovi Cardinali. Als de inkomsten daaruit opdrogen, begint hij een broodjeszaak. In 1977 bedacht hij daar het broodje Mario, een Italiaanse bol met twee soorten salami, Chorizo, Rauwkost en optioneel een groene peper.

Sindsdien is het broodje uitgegroeid tot een icoon van de stad. Dagelijks staat er een lange rij voor de kraam. Er zijn namaakvarianten te krijgen en er zijn rechtszaken gevoerd over het gebruik van de naam. Rapduo de Stropstrikkers schreef er een nummer over dat een kleine hit werd. Burgemeester Sharon Dijksma stootte veel Utrechters tegen het verkeerde been toen ze het broodje kort na haar aantreden ‘vette hap’ noemde, iets waar ze later op terugkwam.

Verkoop

Toen Nistro op 73-jarige leeftijd overleed, namen zijn zoons de zaak over. Bijna vijftig jaar later is het nog altijd een familiebedrijf, maar daar komt nu dus waarschijnlijk een einde aan. Met de verkoop van het bedrijf is onder andere de inventaris, het recept en de merknaam gemoeid. De prijs is op aanvraag.

Het rijksmonumentale pand aan de Oudegracht waarin de broodjeszaak is gevestigd, is geen onderdeel van de verkoop. De nieuwe bedrijfseigenaar zal er per jaar 82.043 euro huur voor moeten neerleggen.