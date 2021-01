Utrechtse architect: ‘bouw een haventje of een waterspeeltuin bij het Lombokplein’

De Utrechtse architect en D66-lid Ivo van Capelleveen pleit voor een aantrekkelijkere inrichting van het gebied rond het Park Plaza Hotel aan het Westplein. Hij noemt het huidige plan ‘verbazingwekkend saai’ en heeft daarom drie schetsen gemaakt waarin onder andere een haven voorkomt.

Het Westplein is nu nog een gebied waar veel verkeer rijdt, maar dat moet in de toekomst gaan veranderen. Over enkele jaren is het plein, dat wordt omgedoopt tot Lombokplein, opnieuw ingericht en dan moet er ruimte zijn voor woningen, groen en water. Hieronder valt ook het gebied aan het eind van de fietstunnel bij het Park Plaza Hotel.

Saai

“In de plannen voor het Lombokplein is het gebied rond het Park Plaza Hotel verbazingwekkend saai. Ondanks de gunstige ligging in de stad is er vooral veel parkeerruimte getekend”, aldus Capelleveen.

De stad wordt door zowel station Utrecht Centraal als de treinsporen in tweeën gedeeld. De enige manier om van de ene naar de andere kant te gaan is via de Moreelsebrug of via tunnels.

“Dit zorgt voor een grote gevoelsmatige barrière in de stad. We kunnen deze gevoelsmatige barrière beperken door te zorgen dat er aan de uiteinden van de tunnels plekken zijn waar je als fietser of voetganger simpelweg een beetje gelukkig van wordt.”

Speeltuin

Volgens Capelleveen is de hoek bij het Park Plaza Hotel hier perfect voor, maar dit wordt niet in de huidige plannen benut. In de eerste schets die hij heeft gemaakt is een plein met een waterspeeltuin en verschillende horecazaken te zien.

In zijn tweede voorstel heeft hij een stadsstrandje getekend en nieuwe gebouwen met horeca op de begane grond. In de derde schets is een haven te zien waar een antieke boot met een publieke functie komt te liggen.

Bekijk de drie schetsen onder dit bericht.