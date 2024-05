Utrechtse architect en Rietveldkenner Bertus Mulder overleden

De Utrechtse architect Bertus Mulder (95) is overleden. In de jaren zestig van de vorige eeuw werkte hij nog samen met Gerrit Rietveld en zijn leven lang was hij een groot bewonderaar van Rietvelds werk en ideeën. Later zou Mulder zich dan ook ontwikkelen als Rietveldkenner.

Marco Mulder, de zoon van Bertus, heeft in 2017 tijdens een interview met DUIC gezegd dat Rietveld de spirituele vader was van Bertus. “Rietveld was altijd in ons leven. Hij was de spirituele vader van Bertus, die veel in hem herkende; ze waren beiden zonen van handwerkers, die zich op eigen kracht hebben opgewerkt. Net als Rietveld zaten we thuis op oncomfortabele houten stoelen. Er waren geen gordijnen of familiefoto’s; alles moest sober zijn.”

Mulder was de architect van het tentoonstellingspaviljoen nabij Leidsche Rijn Centrum, maar hij was bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de restauratie van het Rietveld-Schröderhuis en van de uitbreiding van Theehuis Rhijnauwen.

Daarnaast publiceerde de architect meerdere boeken, waarvan de meesten gewijd waren aan Gerrit Rietveld. Mulder werd geboren op 31 januari 1929 in Dedemsvaart. In 1959 werd hij zelfstandig architect in Utrecht.