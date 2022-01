Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst overleden

De in 1934 geboren Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst is overleden. De Utrechter was onder meer bekend van het beeld Koopvrouw op de Vismarkt, het beeld van Anton Geesink bij de Jacobikerk en de kenmerkende deuren van de Domkerk. Hij is 88 jaar geworden.

Het was al bekend dat Van de Vathorst ziek was. In de Toonkamer aan de Oudegracht 341 werd eerder deze maand een tentoonstelling ingericht als eerbetoon aan de Utrechter.

Naast beelden en de deuren van de Domkerk ontwierp Van de Vathorst ook de Maartenspenning. Deze onderscheiding geeft de gemeente Utrecht aan bewoners die zich jarenlang hebben ingezet voor de stad.

Van de Vathorst publiceerde meerdere jaren elke maand een tekening op Nieuws030. Op de website is te lezen: “De redactie van Nieuws030 betreurt het overlijden van de altijd zo vriendelijke medewerker en we zullen zijn tekeningen missen.”