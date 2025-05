Utrechtse burgemeester doet oproep aan kabinet: ‘Schiet te hulp bij overlast door Syrische asielzoekers’

Burgemeester Sharon Dijksma heeft dinsdagavond in Nieuwsuur een dringende oproep gedaan aan het kabinet om in te grijpen bij de overlast door Syrische asielzoekers in Utrecht. Vooral op en rond het plein bij het Bollendak, tussen het Centraal Station en Hoog Catharijne, zorgen jongeren al langere tijd voor problemen.

Het gaat onder meer om winkeldiefstal, intimidatie, drugsgebruik en vechtpartijen. Dijksma wijst erop dat het asielzoekers uit het hele land gaat die de overlast in Utrecht veroorzaken. “Van de 169 zijn er 94 afkomstig uit 45 andere gemeenten, waar ze een plek hebben bij een COA- of voogdij-instelling”, zegt de burgemeester in de uitzending. “Die horen daar ‘s avonds te zijn.”

De jongeren komen volgens haar naar Utrecht vanwege redenen als ‘vertier’, ‘gebrek aan perspectief’ en de mogelijkheid om diefstallen te plegen. Ook speelt de ligging van Utrecht volgens haar ‘simpelweg’ een rol: het is het eerste grote station vanuit het noorden, oosten en zuiden. Steden als Groningen, Arnhem en Nijmegen kampen volgens Dijksma met vergelijkbare problemen.

Oproep aan kabinet

De burgemeester sprak met COA- en voogdij-instellingen, die erkennen dat het lastig is grip te krijgen op deze groep. Daarom herhaalt Dijksma haar oproep aan het kabinet: “Het kabinet wil minder asielzoekers, maar deze jongeren zijn hier, veroorzaken veel problemen en gaan voorlopig niet weg. En wij zeggen: het kabinet moet niet de burgemeesters van dit land opzadelen met de gevolgen daarvan en moet ook gewoon te hulp schieten.”

Volgens VVD-fractievoorzitter Tess Meerding is er al langer sprake van overlast, maar zijn er nu naast veiligelanders uit landen als Algerije en Marokko ook steeds vaker minderjarige Syrische asielzoekers bij betrokken. “Dat was eerder nog niet het beeld, maar het is wel zorgwekkend dat die groep er ook bij komt”, zei Meerding in de uitzending van gisteravond.



Maatregelen

Op initiatief van fractievoorzitter Meerding dienden VVD, ChristenUnie en Utrecht!Nu in april schriftelijke vragen in bij het college over dit onderwerp. Op dinsdag 20 mei kwam het college met antwoorden. Daaruit bleek onder andere dat er extra verschillende extra maatregelen zijn genomen vanwege recente incidenten in april.

Zo is de inzet van politie en handhavende partijen in en rondom het station geïntensiveerd. Ook is het Meldpunt Perspectief in april gestart met avondrondes in Hoog Catharijne en onder het Bollendak en is een ‘Eropaf-team’ actief aanwezig in het stationsgebied.