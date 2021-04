Utrechtse cafés openen voor het eerst in half jaar weer even de deuren

Voor vijf Utrechtse cafés in de binnenstad is het woensdag zover: ze mogen vier dagen lang de deuren openen en gasten ontvangen. Het gaan om een van de Fieldlab-evenementen die moeten uitwijzen hoe op termijn weer veilig evenementen kunnen worden georganiseerd.

De vijf Utrechtse cafés die meedoen zijn De Beurs, Hofman, Ubica, VinVin en ’t Oude Pierement. Burgemeester Sharon Dijksma en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken waren woensdagochtend aanwezig bij de opening van de cafés. “We gaan iets heel spannends doen de komende drie dagen”, zei burgemeester Dijksma.

“Daar is ongelofelijk hard aan gewerkt in de afgelopen dagen. […] Wat we gaan doen is, zoals de minister van Volksgezondheid zegt, ‘voor het echie’ weer oefenen met hoe het is om in een café te zitten. Dat is voor een heleboel mensen heel lang geleden.”

Bloedserieus

“Het voelt als een feestje, maar het is tegelijkertijd bloedserieus wat we hier doen, namelijk kijken onder welke voorwaarden je op een veilige manier in cafés kun zitten”, legt staatssecretaris Mona Keijzer uit.

De deelnemende horeca-ondernemers zijn enthousiast over het experiment. Ze hopen vooral te kunnen laten zien dat ze verantwoord weer de deuren kunnen openen. “Daar zijn we van overtuigd.”

Overweldigend

Burgemeester Dijksma noemde de belangstelling voor het evenement woensdagochtend ‘overweldigend’. Dat bleek ook wel toen de website voor het reserveren van een tijdslot online kwam. Een half miljoen mensen probeerden de website te bereiken. “Zo groot is de honger, of misschien zou ik kunnen zeggen dorst, naar een bezoek aan het café”, zei Dijksma.

Uiteindelijk lukte het ruim 3.000 mensen om een tijdslot te reserveren. Zij moeten een negatief testbewijs laten zien voordat ze naar binnen mogen. Het Fieldlab-experiment duurt van woensdag tot zaterdag en de cafés zijn open van 12.00 tot 22.00 uur. Tijdens het evenement wordt gekeken naar onderlinge contactmomenten, de naleving van coronaregels en de hoeveelheid toegevoerde verse lucht in de binnenruimtes.

Rapport

Over vier weken komt TNO, dat bij het Fieldlab-evenement betrokken is, met een rapport over het experiment. Staatssecretaris Keijzer zei woensdag in De Beurs dat dat rapport door het kabinet gebruikt wordt om vast te stellen wat de resultaten betekenen voor de toekomst.