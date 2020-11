Utrechtse escaperoom vertelt het verhaal van Suster Bertken

Het Utrechtse activiteitencentrum The Team Building heeft een online escaperoom ontwikkeld. Het spel heet ‘Expeditie Bertken’ en gaat over het leven van de Utrechtse non Suster Bertken. The Team Building kreeg voor het online bedrijfsuitje al snel aanvragen voor duizenden werknemers.

Suster Bertken was een onwettige dochter van Jacob van Lichtenberg, de proost van de Utrechtse Pieterskerk. In 1457 ging de non voor de rest van haar leven in vrijwillige isolatie in een cel in de Buurkerk.

The Team Building: “Kennelijk heeft de huidige coronacrisis de interesse in dat oude verhaal over een heel extreme vorm van quarantaine flink aangewakkerd. Wellicht biedt het verhaal van Suster Bertken wat troost. Als zij het 57 jaar kan volhouden onder heel extreme omstandigheden, moeten wij voorlopig niet klagen.”

De escaperoom is zo levensecht mogelijk gemaakt. In de expeditie bevinden deelnemers zich in een virtuele cel, gemaakt met 360 graden fotografie. Hier zie je niet de originele cel in de Buurkerk – die is er niet meer – maar een cel in de Jacobikerk waar een eeuwenoude kluis wordt bewaard. De beleving is compleet met film en geluid. Deelnemers kunnen zelfs in de nok van de kerk komen, bij de klokken. Normaal is deze plek niet toegankelijk.

Naast het online spel, krijgen deelnemers ook een pakket thuisbezorgd. Mede-eigenaar van The Team Building, Paul Kleine, vertelt: “We sturen iedere deelnemer een Expeditiebox met daarin speciaal voor de gelegenheid gebrouwen biertjes en hapjes maar ook analoge, tastbare puzzels. Die moet je oplossen om het online spel te vervolgen.”

Het is de bedoeling dat de collega’s met dit bedrijfsuitje samenwerken. “Zo kunnen we, in lijn met de oproep van premier Rutte, een beetje op elkaar letten”, zegt Kleine. Werknemers missen het sociale aspect van hun werk, bleek dit voorjaar uit onderzoek van onderzoeksbureau MeMo2. Kleine: “Vooral collega’s werden gemist, toen thuiswerken de norm werd.”

Hoewel de escaperoom pas half november kan worden gespeeld, hebben bedrijven nu al voor duizenden werknemers een aanvraag ingediend voor het teamuitje.