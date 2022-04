Utrechtse flitspalen flitsen in 2021 bijna 43.000 keer voor door rood en te hard rijden

De negen vaste flitspalen die in Utrecht staan, hebben in 2021 vaker geflitst dan in 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In 2021 werd er 42.867 keer geflitst, tegenover 41.164 keer een jaar eerder.

De flitspaal op de Beneluxlaan zorgde, net als in 2020, met afstand voor de meeste boetes. In 2021 werden 15.554 auto’s door deze paal geflitst: 14.835 van deze boetes waren voor een snelheidsovertreding. De flitspaal aan de Beneluxlaan staat er pas sinds april 2020, maar flitst sindsdien het vaakst van alle Utrechtse flitspalen. In 2021 was de paal zelfs goed voor 36 procent van alle geflitste overtredingen in Utrecht.

Tekst loopt door onder de grafiek

Veruit de meeste geflitste overtredingen in Utrecht waren snelheidsovertredingen. De flitspalen in de stad gingen vorig jaar 33.331 keer af voor auto’s die te hard reden. 9.536 boetes waren voor het negeren van een rood verkeerslicht.

Tekst loopt door onder de grafiek

Utrecht telt in totaal negen flitspalen, die automobilisten flitsen als ze te hard of door rood rijden. Nieuwe palen worden vaak geplaatst aan de hand van een analyse van de verkeerssituatie. De gemeente en de politie kunnen op basis van die analyse bij het Openbaar Ministerie een aanvraag doen voor nieuwe flitspalen. Het OM beslist of een flitspaal kan bijdragen aan de verkeersveiligheid en keurt aanvragen goed of af.

