Utrechtse fracties niet blij met uitstel vuurwerkverbod: ‘Hadden liever gezien dat verbod dit jaar was ingevoerd’

Het college van B&W wil consumentenvuurwerk voor particulieren verbieden vanaf de jaarwisseling 2022-2023, maar de Utrechtse fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks hadden liever gezien dat het verbod dit jaar al was ingevoerd. Ze bevragen het college nu over het uitstel.

Volgens de gemeente is het draagvlak voor een vuurwerkverbod toegenomen. Uit een onderzoek zou blijken dat 53 procent van de inwoners voorstander is van een lokaal vuurwerkverbod voor particulieren.

“Driekwart van de Utrechters geeft aan zelf geen vuurwerk meer te kopen als de gemeente een alternatief organiseert. Het aandeel Utrechters dat vindt dat vuurwerk een traditie is die in stand moet worden gehouden, is gedaald van 61 procent in 2017 naar 40 procent in 2021”, schreef het college vorige week in een brief aan de raad.

De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks vragen zich naar aanleiding van dat draagvlak dan ook af waarom er ‘zo weinig rekening wordt gehouden’ met de inwoners die het verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten wel steunen.

Overgang

De partijen voorzien ook op andere gebieden problemen als er nu weer een jaarwisseling mét vuurwerk wordt georganiseerd. Vorig jaar besloot het kabinet de toch al drukke zorg te ontzien door een eenmalig landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten af te kondigen.

De Utrechtse Partij voor de Dieren en GroenLinks wijzen erop dat de zorg nog altijd te maken heeft met overbelasting en willen weten in hoeverre het college de druk op de zorg heeft meegewogen bij het uitstellen van het verbod.

Verder zijn ze bang dat de keuze voor een overgangsjaar tot het verbod in Utrecht ingaat, leidt tot onduidelijk. “Zeker als er volgend jaar wel weer een verbod is”, stellen de fracties. “Hoe gaat het college dit slim communiceren?”

Voorraden

De partijen zien wel één voordeel van uitstel, namelijk dat “de branche de reeds ingekochte vuurwerkvoorraden van afgelopen jaren kan verkopen en we hiermee eventuele claims voorkomen”.

Wel vinden ze het van belang dat de branche geen nieuwe voorraden gaat inslaan, omdat het vuurwerkverbod volgend jaar alsnog ingaat. “Hoe gaat het college dit voorkomen?”

Initiatiefvoorstel

De Partij voor de Dieren en GroenLinks dienden in maart vorig jaar al een initiatiefvoorstel in voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Zolang het kabinet geen landelijk verbod afkondigt, willen de partijen lokale maatregelen nemen zodat hulpverleners beter worden beschermd en de overlast voor mensen en dieren worden beperkt.

Het initiatiefvoorstel zou worden overgenomen, maar dat schuift nu dus toch een jaar op. “Hoe is het proces van overnemen tot uitstel precies gelopen en wie heeft met welke reden besloten tot dit overgangsjaar?”, willen de partijen weten. Het college zegt nu in het voorjaar van 2022 met een evaluatie en voorstel te komen.

Partij voor de Dieren en GroenLinks willen de toezegging dat de insteek van dat voorstel een verbod op consumentenvuurwerk voor particulieren is. Als het aan de twee fracties ligt, is het voorstel er uiterlijk 1 april.