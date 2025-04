Utrechtse gemeenten slaan handen ineen om deelfietsen goedkoper te maken

Deelfietsen in en rondom de regio Utrecht worden de komende jaren goedkoper en beter toegankelijk. Dat komt door een provinciale aanpak. De fietsen komen op tactische plekken te staan, zoals ov-knooppunten en woonwijken.

De komende drie jaar werkt de gemeente Utrecht samen met onder andere De Bilt, Bunnik, Nieuwegein en Stichtse Vecht. Het netwerk van deelfietsen moet worden verbeterd en bovendien goedkoper worden. Per 1 januari 2026 komen er 1500 fietsen in de regio bij.

Oog op de toekomst

Die fietsen moeten op tactische plekken te staan zodat reizigers er in theorie altijd gebruik van kunnen maken. Vanaf 2026 wordt er drie jaar gekeken naar hoe het systeem het beste werkt. Uiteindelijk moet het netwerk van deelfietsen dan worden uitgebreid per 2029.

“Er wordt onder andere gekeken naar hoe de deelfiets mensen helpt om

makkelijker van deur tot deur te reizen in combinatie met trein, bus of tram”, zegt Goedopweg, de organisatie achter de provinciale samenwerking. “Een betere

aansluiting helpt om het OV een aantrekkelijker alternatief te worden van een regionale autorit.”

De fietsritten moeten goedkoop worden, zegt Goedopweg. Voor twintig minuten fietsen wordt 3,- euro gerekend, voor 30 minuten fietsen 4,- euro, en voor 40 minuten 5,- euro. Daarmee moet het deelvervoer toegankelijk blijven.

Belang van netwerk

De regionale aanpak is belangrijk, zegt Ellie Eggengoor, voorzitter bestuurstafel duurzame

bereikbaarheid U10: “Met deze gezamenlijke aanpak zorgen we voor ongeveer 1.500 betaalbare elektrische deelfietsen voor inwoners, bezoekers en bedrijven in de deelnemende gemeenten vanaf 2026. Dat is belangrijk om alle gemeenten in de regio goed bereikbaar én leefbaar te houden, want steeds meer mensen komen wonen en werken in onze Utrechtse regio.”

De provincie en de gemeenten betalen samen jaarlijks bijna €600.000 om het deelfietsnetwerk betrouwbaar te maken en de prijzen zo laag mogelijk te maken. Zonder deze steun zouden de ritprijzen hoger zijn.

Welk bedrijf de fietsen gaat verzorgen is nog de vraag. De gemeenten in de regio Utrecht gaan deze maand nog van start met het selecteren van een aanbieder.