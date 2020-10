Utrechtse gemeenteraad vraagt opheldering over gedoe rond prijsafspraken Wilhelminawerf

Een overgrote meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad vraagt het college om opheldering over het gedoe rond de prijsafspraken van de woningen aan de Wilhelminawerf. Vorige week maakte de gemeente bekend dat ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.

KWP heeft de gemeente in december 2016 met een brief geïnformeerd over de huurprijzen voor blok A en B, maar biedt de appartementen nu toch duurder aan dan toen was afgesproken. De gemeente was hierdoor ‘onaangenaam verrast’.

Gesprekken tussen de gemeente en KWP hebben volgens het college nergens toe geleid. De eerste woningen in de Wilhelminawerf worden inmiddels te huur aangeboden. De gemeente berekende dat de huurprijzen circa 15 procent hoger liggen dan de prijzen uit de brief van 2016.

Gedwongen

ChristenUnie, Student & Starter, SP, Partij voor de Dieren, CDA, PvdA, D66, DENK, GroenLinks en VVD vragen nu om opheldering. Zo willen de partijen weten of de prijzen uit de brief van 2016 in een overeenkomst zijn vastgelegd. Ook zijn ze benieuwd of KWP op een bepaalde manier gedwongen kan worden de afspraken na te leven.

Hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De partijen willen daar dan ook graag opheldering over. “Heeft het college al een verklaring ontvangen van de ontwikkelaar over haar handelswijze? Heeft het college zelf een verklaring waarom de ontwikkelaar op deze manier de afspraken heeft geschonden?”, is te lezen in de ingediende vragen.

Verplichting

Tot slot willen de partijen weten op welke plekken in de stad KWP en de gemeente nog meer bezig zijn en om hoeveel woningen het in die gevallen gaat. “Op welke wijze is de ontwikkelaar daarbij door het college herinnerd aan haar inspanningsverplichting?”

De gemeente gaf eerder al aan zich te beraden op vervolgstappen. “In eerste instantie zal dat in ieder geval een bestuurlijk overleg met de directie van KWP zijn”, schreef de gemeente vorige week. KWP gaf toentertijd overigens aan het niet met de gemeente eens te zijn. “Wij zijn van mening dat wij ons wel aan de afspraken houden.”