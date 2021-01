Utrechtse Man man man, de podcast wint allereerste Gouden Podcast-award

Man man man, de podcast heeft gisteravond op het Gouden RadioRing Gala 2020 de Gouden Podcast gewonnen. Het was voor het eerst dat deze prijs werd uitgereikt. De makers van de podcast, Bas Louissen, Chris Bergström en Domien Verschuuren, zijn vrienden van elkaar en wonen in Utrecht.

De award is een nieuwe publieksprijs voor de podcast waar tijdens de stemrondes van de Gouden RadioRing het vaakst op werd gestemd. De Gouden RadioRing reikt elk jaar tijdens het gala verschillende publieksprijzen uit voor radio in Nederland. De uitreiking was via een livestream van AVROTROS te volgen.

Bas, Chris en Domien mochten de prijs dus voor het eerst in ontvangst nemen. En daar waren ze heel blij mee. “Dankjewel aan iedereen die gestemd heeft”, zei Domien gisteravond. “Maar ook dank aan de mensen die met ons de podcast maken.”

“En laten we de allerbelangrijkste ook bedanken”, zei Chris. “Dat ben ikzelf. Nee, dat is natuurlijk de luisteraar. Dankjewel voor het stemmen, want zonder jullie heeft het helemaal geen zin. Dus deze is dankzij jullie.”

Openhartige gesprekken

De radiomannen maakten naar aanleiding van de podcast een theatervoorstelling, twee eigen biertjes in samenwerking met vandeStreek en brachten een boek uit: Man man man, het boek.

Daarin bespreken ze “alles dat je altijd al wilde weten over mannen maar nooit durfde vragen”. Dat gaat door middel van openhartige gesprekken over de mannelijkheid van de zogenoemde Moderne Man, net zoals ze dat doen in de podcast.

De podcast is een van de meest beluisterde in Nederland en viel eerder al in de prijzen. Zo wonnen ze onder meer twee Online Radio Awards, een Marconi Online Award en eindigden ze op de tweede plaats bij de BNR Dutch Podcast Awards.