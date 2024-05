‘Utrechtse Merus grootste biotechbedrijf van Nederland na koersexplosie’

Het Utrechtse Merus is vrijdag 750 miljoen euro meer waard geworden, nadat de koers van het bedrijf met 35 procent steeg op de Amerikaanse Nasdaq. Daarmee is Merus met een beurwaarde van 3,2 miljard euro het grootste biotechbedrijf van Nederland. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

Merus doet onderzoek naar behandelingen van kanker. Vrijdag presenteerde het bedrijf de resultaten van een onderzoek naar een experimenteel geneesmiddel tegen hoofd-halskanker. Daaruit bleek dat van de tien behandelde patiënten er zes goed reageerden op de behandeling ban het medicijn.

Na de presentatie schoot de waarde van Merus met 750 miljoen euro omhoog. “De beurskoers van Merus, die afgelopen week rond de 44 dollar schommelde, steeg vrijdagmiddag tot 59 dollar per aandeel. Door de koerssprong stijgt de beurswaarde van Merus tot 3,5 miljard dollar (ruim 3,2 iljard euro). Gemeten naar beurswaarde is Merus veruit het grootste biotechbedrijf van Nederland”, schrijft het FD.

DUIC in Zaken

Peter Silverman, Executive Vice President van Merus, was eerder te gast bij DUIC in Zaken. Daar vertelde hij dat het ‘voorbestemd’ was dat Utrecht de vestigingsplaats van het bedrijf zou worden. Utrecht is “the brain of our company”, zei hij in de aflevering.