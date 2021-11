Utrechtse milieuzone vanaf 1 januari aangescherpt voor vrachtwagens en ingevoerd voor bussen

De milieuzone in de gemeente Utrecht wordt vanaf 1 januari 2022 strenger. Vanaf die datum worden de regels voor dieselvrachtauto’s aangescherpt en gaat de zone gelden voor autobussen, zoals ov-bussen en touringcars.

Vrachtwagens en bussen op diesel moeten vanaf 1 januari minimaal vallen in emissieklasse 6 om de milieuzone in te mogen. Begin dit jaar werd de milieuzone al strenger voor personen- en bestelauto’s.

“Vanaf 1 januari is het de beurt aan vrachtauto’s en autobussen die op diesel rijden”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “Zij mogen dan alleen met minimaal emissieklasse 6 de zone in, de schoonste emissieklasse voor voertuigen op diesel. Alle eigenaren van vrachtauto’s en autobussen met emissieklasse 5 of lager hebben hierover een brief van de RDW gekregen.”

Waarschuwen

De eerste drie maanden dat de strengere regels gelden, gaat de gemeente alleen waarschuwen. Bestuurders van een vrachtauto of bus krijgen tot en met 31 maart één keer een waarschuwingsbrief als ze de milieuzone in rijden terwijl dat niet mag.

De gemeente wil eigenaren van vrachtauto’s en autobussen zo de tijd geven om te wennen aan de nieuwe situatie. Vanaf 1 april worden wel bekeuringen uitgeschreven. De boete voor het rijden in de milieuzone terwijl dat niet mag, wordt 250 euro.

Ontheffing

Eigenaren van vrachtauto’s en bussen op diesel met emissieklasse 4 of 5 kunnen een dagontheffing of langdurige ontheffing aanvragen voor de milieuzone. Dieselvrachtauto’s met emissieklasse 0 tot en met 3 kunnen vanaf 1 januari juist geen ontheffing meer krijgen.

Een dagontheffing kan maximaal twaalf keer per jaar worden aangevraagd. Voor vrachtauto’s is een langdurige ontheffing van een jaar mogelijk en voor autobussen voor twee jaar. Die ontheffing kan één keer verlengd worden met nog eens twee jaar.

Wie een langdurige ontheffing wil aanvragen moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de noodzaak om met het voertuig de milieuzone in te rijden en dat de financiële situatie van de eigenaar het niet toelaat om een schoner voertuig te kopen.

Toekomst

In het gebied van de huidige milieuzone gaat vanaf 2025 een ‘zero emission’ zone gelden voor bestelauto’s en vrachtauto’s. Bestelauto’s en vrachtauto’s die vanaf 2025 worden gekocht, mogen alleen in die zone komen als ze geen uitstoot geven. Voor eigenaren van bestelauto’s en vrachtauto’s die eerder zijn gekocht, komt er een landelijke overgangsregeling.

Vanaf 2028 moeten alle bestelauto’s in de milieuzone uitstootvrij zijn. Vanaf 2030 gaat dat ook gelden voor vrachtauto’s.