Utrechtse politiek noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat voormalige bordeel aan Jaffastraat nog leeg staat

Verschillende Utrechtse partijen vinden het ‘onbegrijpelijk’ dat het pand aan de Jaffastraat 1, waar voorheen een bordeel in zat, nog steeds leeg staat. Ze willen dan ook van het college weten welke stappen er worden gezet om de verkoop te versnellen.

Tot begin 2013 was er in het pand in de Utrechtse wijk Nieuw Engeland een seksclub gevestigd, maar die werd na een inval van de FIOD gesloten. De eigenaar werd veroordeeld voor onder meer witwassen, valsheid in geschrifte en het leiden van een criminele organisatie. Het pand is sindsdien in handen van het Rijksvastgoedbedrijf.

Uitstraling

“Het pand staat inmiddels al die tijd al leeg, raakt steeds verder verloederd en verkeert in slechte staat. Dit is niet goed voor uitstraling van de wijk en de straat”, is te lezen in de schriftelijke vragen die zijn ingediend door ChristenUnie en ondersteund door VVD, Stadsbelang Utrecht, CDA en PVV.

Volgens de partijen staat het gebouw nog leeg omdat er op dit moment een dubbele bestemming op rust, namelijk een woon- en seksbestemming. Omwonenden zijn vorig jaar onder de noemer ‘geen pooiers tussen de peuters’ een petitie gestart om de seksbestemming van het pand in te trekken. Deze is inmiddels 559 keer ondertekend.

Onbegrijpelijk

“De ChristenUnie vindt het onbegrijpelijk dat we een pand in Utrecht dat in het bezit is van de overheid zolang leeg laten staan en laten verloederen terwijl hier ook gewoon prachtig gewoond kan worden.”

De partijen willen dan ook van het college weten wat de stand van zaken is. “Wat is de huidige status van de gesprekken tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Utrecht over de bestemming?”

Ook zijn ze benieuwd of een bestemmingswijziging de verkoop zou versnellen. Tot slot willen de partijen weten welke stappen het college zet om de verkoop, en daarmee permanente bewoning van het pand, te versnellen.