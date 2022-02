Utrechtse politiek reageert op nieuwe regelgeving flitsbezorgers: ‘Ruimte bieden’ maar ook ‘overlast tegengaan’

De gemeenteraad heeft donderdag besloten dat er nieuw beleid moeten komen voor darkstores. Flitsbezorgbedrijven zonder vergunning zijn daardoor voortaan niet meer welkom in panden in woon- of winkelbuurten. Verschillende partijen reageren op het besluit.

VVD

Zowel D66 als de VVD meent dat er ruimte moet zijn voor flitsbezorgers in Utrecht, maar beide partijen benadrukken het belang van het aanpakken van de overlast. VVD-raadslid Martijn van Dalen licht toe: “Het is belangrijk dat winkelstraten aantrekkelijk blijven, en dat winkels die zich daar vestigen ook bezoekers aantrekken […] Darkstores van flitsbezorgers passen daar niet tussen.” Ook schrijft hij: “In woonwijken kan het zijn dat dark stores niet passen en tot overlast leiden. Ook dat is niet gewenst. Daarnaast vindt de VVD dat gekeken moet worden naar de verkeersveiligheid: niet overal is het continue in- en uitrijden van flitsbezorgers mogelijk.”

De VVD is geen voorstander van een volledig verbod: “Toch is er in Utrecht genoeg ruimte en zijn er locaties waar dit wel mogelijk is. Het is belangrijk dat de raad daar in de openbaarheid een debat over kan voeren. Daarom heeft de VVD nu ingestemd met het voorbereidingsbesluit, en gaat de VVD graag het debat aan met de andere partijen. Wij willen in ieder geval niet een hele bedrijfstak verbieden, maar juist ruimte scheppen op de juiste plaats, zonder mogelijke overlast.”

D66

D66 Utrecht laat weten blij te zijn met dit aangenomen voorstel, maar wil ook verder vooruitkijken en het gesprek starten over hoe de stad zo goed mogelijk met deze economische ontwikkeling kan omgaan. Ralph Peters, raadslid van D66, vertelt: “Het is een persoonlijke afweging of je graag gebruikmaakt van flitsbezorgdiensten. Het is dus ook niet aan de gemeente om deze ontwikkeling te remmen. Wel moet de gemeente zorgen dat deze bedrijven niet leiden tot onwenselijke situaties of overlast. Dat kan nu met dit voorstel.”

D66 Utrecht is verder van mening dat deze economische ontwikkeling niet geremd moet worden, maar “de (lokale) overheid moet ervoor zorgen dat overlast in woonwijken en onwenselijke vestiging in winkelstraten voorkomen wordt”.

GroenLinks

Volgens GroenLinks raadslid Fred Dekkers is het nieuwe beleid een belangrijke stap, maar gaat het besluit nog niet ver genoeg. “Flitsbezorgers zitten vaak op plekken in woon- of winkelgebieden waar ze overlast veroorzaken. Er zijn bedrijfsactiviteiten en verkeer op alle momenten van de dag. Dat past wat ons betreft niet in een duurzame en sociale stad. Wij willen paal en perk stellen aan de overlast.” Verder zegt Dekkers: “Ik snap dat dat voor sommige mensen een handige dienst is, maar de overlast is disproportioneel. Omwonenden hebben te maken met gebarricadeerde stoepen, geluidsoverlast en continu verkeer.” Het GroenLinks-raadslid benadrukt dat wat hem betreft de regels ook voor de bestaande locaties gaan gelden.

Dekkers ziet ook graag een breder debat: “We moeten niet alleen de symptomen bestrijden, maar een breed debat voeren: hoe staan wij ten opzichte van flitsbezorgers en andere bedrijven die soortgelijke problemen opleveren? De insteek moet wat mij betreft een gesprek zijn over hoe we prettig, veilig en duurzaam kunnen samenleven in de stad. En vanuit daar vervolgens kijken wat wel en niet mogelijk is.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.