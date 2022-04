Utrechtse roeivereniging Triton behaald finale Varsity, maar grijpt naast winst

Triton voer zondag tijdens de Varsity mee met de Oude Vier, maar de roeiers van de Utrechtse vereniging wisten de finish niet als eerst te passeren. De Amsterdammers van roeivereniging Nereus gingen er met de winst vandoor.

Zondag werd de 138e editie van de Varsity georganiseerd. Net zoals voorgaande jaren vond dit evenement op en rond het Amsterdam-Rijnkanaal plaats. Veel verschillende studentenroeiverenigingen uit heel Nederland streden in verschillende categorieën om de winst.

De Dames Vier en de Oude Vier (mannen) zijn de koningsnummers. In 2019 wonnen de mannen van Triton deze finale nog, maar dit jaar lukte dat niet. Ook bij de Dames Vier won dit keer Nereus.

Tijdens de Varsity is het ook traditie dat de supporters van het winnende team het water inspringen. Ondanks de lagere temperatuur gebeurde dat ook dit jaar weer. De mannen van Nereus klommen ook nog even bij Gilbert Isabella – momenteel burgemeester van Houten, maar voorheen wethouder in Utrecht – in de boot.

Tot slot wist de organisatie van de Varsity te melden dat het evenement dit jaar voor het eerst volledig was uitverkocht. Dat betekent dat er minstens 10.000 toeschouwers waren.