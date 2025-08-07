Utrechtse stichting Durf te Dromen onder vuur na onderzoek Follow the Money en BOOS

De Utrechtse stichting Durf te Dromen van voetballer Redouan El Yaakoubi ligt onder vuur. Volgens Follow the Money en het BOOS betaalden scholen tonnen aan zijn commerciële bv, terwijl zij dachten dat het geld naar de stichting ging.

Durf te Dromen ondersteunt kinderen in onder meer Overvecht, de wijk waar El Yaakoubi vandaan komt, bij hun persoonlijke ontwikkeling. “Utrecht barst van jong talent”, is te lezen op de site van de stichting. “Soms wordt dit talent echter niet gezien of kunnen jonge inwoners een steuntje in de rug gebruiken.”

Volgens BOOS en Follow the Money runt El Yaakoubi niet alleen een stichting, maar ook een commerciële onderneming die ook als ‘Durf te Dromen’ genoteerd staat. “En daar stroomt veel geld naartoe: alleen al het afgelopen schooljaar ontving zijn bedrijf meer dan een miljoen euro aan betalingen van scholen. Instellingen die dachten samen te werken met een goed doel, bleken geld over te maken naar een commercieel bedrijf – zonder dat ze dat wisten”, schrijft BOOS.

Onwenselijk

De gemeente Utrecht heeft meer dan 300.000 euro subsidie gegeven aan de stichting. Volgens Follow the Money komt dit uit het budget ‘Samen voor Overvecht’. De gemeente, die niet op de hoogte zou zijn van de commerciële onderneming van Durf te Dromen, spreekt van een ‘onwenselijke constructie’.

Yvonne Hessel van Utrecht Solidair heeft schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Zo wil zij onder meer weten of de subsidie wordt stopgezet en welke personen er betrokken waren bij de oprichting.

Reactie

In een reactie op sociale media zegt El Yaakoubi het volgende: “Onze boeken en cijfers zijn volledig transparant en ons werk voor jongeren gaat onverminderd door. Ik ben trots op wat we met ons team en vrijwilligers hebben opgebouwd en we kijken vooruit. We blijven ons met nog meer energie inzetten om jongeren kansen te bieden en hun dromen waar te maken.”

Tot slot zegt de voetballer later met een uitgebreidere reactie te komen.