Utrechtse strafpleiter Piet Doedens op 79-jarige leeftijd overleden

De Utrechtse strafpleiter Piet Doedens is op 15 juli op 79-jarige leeftijd overleden. Vrijdag werd hij in besloten kring gecremeerd. Dat meldt De Telegraaf.

Doedens werd op 19 december 1942 geboren in Utrecht. Zijn vader was schrijver en docent op een middelbare school in de stad. Via een omweg deed Piet Doedens op zijn 27e staatsexamen, waarna hij rechten ging studeren in Utrecht.

Doedens werd met name bekend toen hij de verdachte van de zogenoemde paskamermoord ging verdedigen. Fietsenmaker Rob van Zaane was in 1987 tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. In hoger beroep werd hij echter vrijgesproken door toedoen van Doedens.

Andere zaken die ook veel aandacht trokken en waarin Doedens betrokken was, waren de Puttense moordzaak en het hoger beroep in de zaak rond de moord op Sybine Jansons. In 2007 werd Doedens getroffen door een zware hersenbloeding. Een jaar later moest hij noodgedwongen zijn advocatenpraktijk sluiten.