Utrechtse studentenvereniging Veritas schorst leden vanwege vrouwonvriendelijke uitspraken

Studentenvereniging Veritas uit Utrecht heeft een aantal leden geschorst nadat homofobe en vrouwonvriendelijke uitspraken uit een bericht openbaar werden. ‘Absoluut onacceptabel’, noemt wethouder Eelco Eerenberg het voorval, nadat verschillende Utrechtse partijen hier vragen over stelden.

In desbetreffend bericht, dat van Jaarclub Bondolero naar Jaarclub Moto Moto werd gestuurd, zeiden de leden van de studentenvereniging dat ‘een trio altijd beter is dan seks met één simpele hoer’ en dat zij ‘testosteronbommen, trotse apen op de rots van Utrecht’ zouden zijn.

“Dit zijn smakeloze berichten”, zei de wethouder. “Wij zetten ons in voor een cultuur waarin iedereen zich veilig voelt en waarin dit soort berichten dus tot het verleden behoren.” De Utrechtse fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, VVD, Partij voor de Dieren, CDA, Bij1 en Student & Starter wilden weten wat de gemeente Utrecht hieraan zou kunnen bijdragen.

Rechtsprocedure

De gemeente heeft dinsdag en woensdag contact gehad met de studentenvereniging, laat Eerenberg weten. Er is een interne rechtsprocedure gestart. Totdat er binnen die procedure een uitspraak is gedaan, zijn de leden die verantwoordelijk worden gehouden voor het voorval geschorst.

Veritas laat volgens de wethouder weten dat met dit incident een grens is overschreden. De studentenvereniging wil dit voorval gebruiken om opnieuw met de leden in gesprek te gaan over een veilige sfeer en over grensoverschrijdend gedrag.