Utrechtse verhalen gebundeld in boek: ‘Het Geboortehuis’ was Jos’ laatste wens

In het Museum van Zuilen is woensdagmiddag het boek Het Geboortehuis gepresenteerd. Dit bijzondere boek bundelt een selectie uit de gelijknamige rubriek van het AD Utrechts Nieuwsblad, die jarenlang werd geschreven door de vorig jaar overleden journalist Jos van Sambeek.

In de rubriek vertellen bekende en vooral onbekende Utrechters over hun geboortehuis, hun straat, hun wijk en hun jeugdherinneringen. “Het zijn miniatuurtjes: korte, grappige, ontroerende, sfeervolle en karakteristieke verhaaltjes over een stad die langzaam uit het straatbeeld aan het verdwijnen is,” aldus Van Sambeeks oud-collega Bert van den Hoed, die samen met enkele oud-collega’s en vrienden het boek samenstelde.

De publicatie van dit boek was Jos’ laatste wens. Naast de verhalen bevat het boek ook bijzondere foto’s van Utrecht uit vroegere tijden.

De opbrengst van Het Geboortehuis gaat volledig naar het Museum van Zuilen, een plek die Jos van Sambeek aan het hart gaat. Niet alleen de boekopbrengst, maar ook zijn erfenis schonk hij aan het museum.

Hoewel Jos er fysiek niet meer bij kon zijn, was zijn aanwezigheid tijdens de presentatie op 28 mei duidelijk voelbaar. Op het scherm was een foto van hem te zien. Ook werd een laatste editie van de Utrecht-quiz gehouden, die Jos jarenlang voor het AD samenstelde. De datum van de presentatie was niet toevallig gekozen: op 28 mei zou Jos 67 jaar zijn geworden.