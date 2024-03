Utrechtse verkeersaanpak focust nu vooral op oversteekplekken, telefoons, jongeren, ouderen en bromfietsen

Oversteekplekken, smartphones, jongeren, ouderen en brom- en snorfietsen; dit zijn de onderwerpen waar in Utrecht de komende tijd veel aandacht voor is bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeente zegt daarbij dat de middelen om het verkeer veiliger te maken schaars zijn. Uit een analyse is dan ook gebleken dat met name deze onderwerpen extra aandacht vragen.



In een brief aan de raad schrijft het college van B&W dat de gemeente zich ook dit jaar blijft inzetten om Utrecht verkeersveiliger te maken, maar daarbij wordt ook gezegd dat structurele investeringen onder druk staan. De focus ligt daarom op het analyseren van oorzaken van eerdere verkeersongevallen waarbij ook slachtoffers vielen. “En daar de schaarse middelen op in te zetten zowel qua locaties, type vervoersmiddel, doelgroepen als handhaving en gedragscampagnes.”

De gemeente heeft er nu voor gekozen om dat komende tijd vooral aandacht te besteden aan, zoals zij het zelf schrijft: “Oversteekplekken van langzaam verkeer waar harder wordt gereden dan 30 kilometer per uur, mediagebruik in het verkeer, jongeren, brom- en snorfietsen en ouderen.”

Vorig jaar vielen in Utrecht vier doden bij oversteekplekken. Zo overleed een 7-jarig meisje op de Vleutenseweg, een 66-jarige vrouw en een 5-jarig jongetje kwamen om het leven bij een ongeval op de Biltse Rading en een 78-jarige vrouw overleed na een ongeval op de Marnedreef.

Gerichte acties

Vanwege het beperkte budget voor verkeersveiligheid zijn er in Utrecht ook minder mogelijkheden voor gerichte acties, waarbij bijvoorbeeld door de politie en het Openbaar Ministerie wordt gecontroleerd op alcohol en te hard rijden.

“Incidenteel worden acties georganiseerd, die zijn gericht op gedragingen waarvan wij weten dat ze leiden tot onveiligheid. […] Er zijn echter weinig mogelijkheden bij zowel gemeente als bij politie om gerichte handhavingsacties te organiseren.”, schrijft het college.