Utrechtse vuilnismannen leggen vanaf vandaag een week lang het werk neer: ‘Het water staat ons aan de lippen’

Zo’n 150 tot 200 werknemers van Stadsbedrijven waren dinsdagochtend bij de aftrap van de zevendaagse staking van de Utrechtse vuilnisophaaldienst. Aan de Tractieweg, voor de ingang van het terrein waar de meeste vuilniswagens van de stad staan opgesteld, konden de werknemers zich bij een van de vakbonden registreren voor een zogenoemde stakingsuitkering. Woensdag 15 februari staat een grote demonstratie in Utrecht op de agenda.

Vorige week hadden de vakbonden FNV en CNV alle medewerkers van Stadsbedrijven opgeroepen om deze week te gaan staken. Het idee is dat alle vuilnismannen- en vrouwen vanaf vandaag tot en met 6 februari het werk neerleggen. Zij doen dit om betere arbeidsvoorwaarden bij de gemeente af te dwingen.

Dinsdagochtend werd deze stakingsweek in Utrecht afgetrapt voor de ingang van Stadsbedrijven aan de Tractieweg. Er stonden meerdere partytenten waaronder de werknemers zich konden registreren bij een van de vakbonden voor een stakingsuitkering. Bij andere tenten werden koffie en lunchpakketjes uitgedeeld.

Uitgehold

Tuur Elzinga van vakbond FNV klom op een gegeven moment op het podium om de mensen toe te spreken. “We staan hier misschien niet met ontzettend veel mensen, maar jullie staan wel voor ontzettend veel mensen”, zei hij. “Jullie zijn uitgehold door structurele inflatie en je zou je geen zorgen hoeven maken of je de rekeningen wel kunt betalen. […] Als jullie het werk neerleggen gaan mensen dat merken. […] Hou vol, jullie zijn niet alleen, we gaan de werkgever dwingen naar ons te luisteren. Jullie verdienen beter, Nederland verdient beter.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Stijn Kerkhove, vuilnisman bij Stadsbedrijven, zei een signaal naar werkgever af te willen geven. “Wij hebben een inflatiecorrectie van 4 procent aangeboden gekregen, terwijl de inflatie met 14 procent is toegenomen. Het water staat ons aan de lippen en het kan zo niet langer doorgaan.”

Verrommeling

Een woordvoerder van CNV zei dat de onderhandelingen momenteel stilliggen. “Zolang wij geen beter bod krijgen, gaan we door met deze actie.” Op woensdag 15 februari staat een landelijke demonstratie op de agenda. Deze moet in Utrecht plaatsvinden, maar waar dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend.

De gemeente Utrecht gaf vorige week aan dat deze staking ‘naar verwachting zal leiden tot verrommeling’. “Met name bij de ondergrondse containers in de wijken Oost en Binnenstad, omdat daar nog bovengronds (rest)afval wordt ingezameld.”