Vuilnismannen in Utrecht gaan een week lang staken; gemeente vreest voor ‘verrommeling en vervuiling’

De vakbonden FNV en CNV hebben alle medewerkers van Stadsbedrijven opgeroepen om volgende week te gaan staken. Dat betekent dat in Utrecht de vuilnismannen van dinsdag 31 januari tot en met maandag 6 februari het werk neerleggen. De gemeente weet nog niet precies wat de staking voor gevolgen gaat hebben, maar mogelijk leidt het tot ‘verrommeling en vervuiling’ van de straten.

De gemeentemedewerkers die worden opgeroepen om te staken werken bij de afdelingen Inzamelen, Markten & Havens (IMH) en Wijkonderhoud & Service (W&S). Dit zijn de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor onder meer het inzamelen van afval, het schoonhouden van de openbare ruimte en de bestrijding van ongedierte. Dat de staking van deze medewerkers gevolgen gaat hebben, is duidelijk, maar de gemeente weet nog niet precies wat die gevolgen gaan zijn.

Wat Utrechters merken van de staking hangt onder meer af van het aantal medewerkers dat het werk neerlegt. Als dat het merendeel van de medewerkers is, verwacht de gemeente dat er geen afval en papier wordt opgehaald en dat er geen schoonmaak- en groenwerkzaamheden worden uitgevoerd.

“Naar verwachting zal dit leiden tot een verrommeling en vervuiling van de openbare ruimte. Met name bij de ondergrondse containers in de wijken Oost en Binnenstad, omdat daar nog bovengronds (rest)afval wordt ingezameld”, waarschuwt het college van burgemeester en wethouders. Verder blijven afvalscheidingsstations naar verwachting dicht en zijn er gevolgen voor de werkzaamheden van de bierboot en afvalboot.

‘Actiebereidheid is groot’

Volgens Gijsbert Boggia, FNV Overheid bestuurder Utrecht, is de actiebereidheid bij het Utrechtse Stadsbedrijf ‘bijzonder groot’. “De medewerkers zien de enorme kloof tussen wat zij eisen en wat de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, red.) bereid is te bieden. Zij vinden het bijzonder vervelend dat de burgers nu hierdoor getroffen worden, want zij zijn trots als hun stad schoon, groen en veilig is.” Het FNV had een ultimatum voor een nieuwe cao gesteld, dat liep 11 januari af. Daarop volgen nu dus de stakingen. De vakbonden willen onder meer een structurele loonsverhoging en een goede verlofregeling afdwingen.

De gemeente is het naar eigen zeggen met de vakbonden eens dat er een goede cao moet komen. “Dit kan uitsluitend als de VNG, WSGO en de vakbonden met elkaar in gesprek zijn. We hopen dan ook dat de vakbonden zo snel mogelijk de cao-onderhandelingen hervatten. Want alleen door in gesprek te blijven over het realiseren van een nieuwe cao kan daadwerkelijk op korte termijn iets concreets geboden worden aan alle medewerkers.”