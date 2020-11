Utrechtse VVD stelt opnieuw vragen over ondergrondse afvalcontainers

De Utrechtse VVD stelt opnieuw vragen over gesloten afvalcontainers, die alleen met een pasje of telefoon te openen zijn. Eerder dit jaar liet de gemeente weten enkele afvalcontainers niet te willen openen, omdat deze gevaarlijk zouden zijn. Hier is de VVD het niet mee eens.

De Utrechtse VVD stelt opnieuw vragen over gesloten afvalcontainers, die alleen met een pasje of telefoon te openen zijn. Eerder dit jaar liet de gemeente weten enkele afvalcontainers niet te willen openen, omdat deze gevaarlijk zouden zijn. Hier is de VVD het niet mee eens. Het gaat om de restafvalcontainers met een perscontainer erin – het afval dat hierin komt, wordt samengeperst. Om te voorkomen dat kinderen in deze containers klimmen, zitten er scherpe punten voor de openingen. Als extra veiligheidsmaatregel blijft er een simpele versie van het pasjessysteem van kracht, zo liet de gemeente begin juli dit jaar weten. Niet beveiligd De Utrechtse VVD laat weten dat ze hebben geconstateerd dat de perscontainers naast zogeheten PBP-containers staan. Die hebben ook een perscontainer, maar zijn niet beveiligd met een pasjes- of chipsysteem. Bovendien zegt de VVD dat beide afvalcontainers een rolbak bij de opening hebben, die het onmogelijk maakt voor kinderen om erin te klimmen. Deze situatie lijkt vaker voor te komen, zoals op de Blauwkapelseweg en in Zijdebalen. De VVD heeft ook eerder juist specifiek naar deze locaties gevraagd. De partij wil graag dat de gemeente het pasjessysteem helemaal afschaft, zodat het risico op afval naast de containers kleiner wordt. Gekoppelde berichten Waarom hebben Utrechters nog steeds een pasje nodig voor sommige ondergrondse containers? Het pasjessysteem voor de ruim 2.500 ondergrondse containers in Utrecht is begin dit jaar afgeschaft.… Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!