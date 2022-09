Utrechtse wijken krijgen 8000 tegels waar kliko’s geplaatst mogen worden

De gemeente Utrecht legt dit jaar en volgend jaar 8.000 verzamelplekken voor kliko’s aan. Die zijn straks te herkennen aan een tegel met een afbeelding van een kliko. Het idee is dat straten er door het invoeren van het systeem netter uit gaan zien en dat vuilniswagens minder hoeven te stoppen.

Met de komst van de verzamelplekken kunnen de vuilnismannen- en vrouwen hun werk makkelijker en sneller uitvoeren. Het zou nu al veel gebeuren dat bewoners kliko’s bij elkaar zetten op de dag dat de vuilniswagen langskomt. Bewoners die dat nog niet doen, moeten dat met de nieuwe verzamelplekken wel gaan doen. Volgens de gemeente komen de tegels bijna nooit verder dan vijftig meter lopen.

In delen van Leidsche Rijn en Tuindorp zijn de afgelopen jaren al een aantal verzamelplekken aangelegd. Half september start de gemeente met de tegels in de wijk Noordwest. Daarna zijn West, Vleuten-De Meern en Oost aan de beurt. Volgend jaar komen er ook verzamelplekken in Wittevrouwen, de Vogelenbuurt, Hoograven, Kanaleneiland, Dichterswijk, Rivierenwijk, Overvecht en Lunetten.