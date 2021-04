Vaarroute langs Nieuwegracht blijft afgesloten voor gemotoriseerde bootjes

Gemotoriseerde bootjes zijn voorlopig nog niet welkom op de Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht is gebleken dat deze vaartuigen schade kunnen aanbrengen aan de wal- en kluismuren.

In de historische binnenstad van Utrecht wordt al jaren gewerkt aan het herstel van de werven, met daarbij de wal- en kluismuren. Als onderdeel van dit programma is gekeken wat de invloed is van passendere boten op de stabiliteit van de wal- en kluismuren. Daaruit is gebleken dat dit invloed kan hebben op de fundering, waardoor muren kunnen verzakken.

Kwetsbaar

Volgens de gemeente zijn de muren langs de Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht het meest kwetsbaar. Dit komt door de manier waarop deze gebouwd zijn en ook door de diepteligging van de funderingen.

“Daarnaast wijst een eerste analyse van duikonderzoeken uit, dat delen van de aanwezige kluismuren gebreken hebben die binnen enkele jaren moeten worden hersteld”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Afgesloten

Gedurende het onderzoek naar de status van de wal- en kluismuren langs de Nieuwegracht en verder, was de route afgesloten voor gemotoriseerd vaarverkeer. Vanwege de uitkomsten van het onderzoek blijft dit voorlopig zo.

Als straks meer bekend is over hoe de herstelwerkzaamheden eruit gaan zien en wanneer deze plaatsvinden, wordt opnieuw gekeken wanneer het traject weer opengesteld kan worden voor gemotoriseerde bootjes.