Vanaf april nieuwe leverancier van rolstoelen en scootmobiels in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft vanaf april 2022 niet drie, maar vier leveranciers van Wmo-hulpmiddelen. Naast de bekende partijen Kersten Hulpmiddelenspecialist, Medipoint en Meyra sluit ook Welzorg Nederland aan als leverancier.

De huidige contracten met hulpmiddelenleveranciers in Utrecht lopen per 1 april 2022 af. Daardoor komt er ruimte voor een nieuwe aanbesteding. Welzorg Nederland treedt in april toe tot de poule van leveranciers.

Cliënten

Mensen die al een Wmo-hulpmiddel hebben, houden na 1 april de service van hun eigen leverancier. Ook blijft de keuzevrijheid: mensen die een nieuw contract afsluiten, mogen kiezen voor de leverancier die het beste bij hun wensen past.

Bij de aanbesteding is ook de Wmo-cliëntenraad betrokken. De raad gaat met de verschillende partijen in gesprek en blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst betrokken. De gemeente Utrecht zegt zo samen met de leveranciers te willen werken aan de verbetering van de dienstverlening.