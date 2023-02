Vanaf morgen opnieuw staking in het Utrechtse ov: ‘We verwachten dat jouw bus niet rijdt’

Het openbaar vervoer in Utrecht is vanaf maandag tot en met vrijdag flink verstoord vanwege een staking van de chauffeurs. Welke gevolgen de actie precies gaat hebben is nog niet bekend.

De vakbonden CNV, FNV en VVMC hebben weer een landelijke staking aangekondigd in het streekvervoer. Dit heeft ook gevolgen voor Utrecht.

U-OV zegt dat er vanaf maandag tot en met woensdag geen trams rijden tussen station Utrecht Centraal en het Utrecht Science Park. Syntus zegt nog niet te weten wat de precieze gevolgen van de staking gaan zijn. “Maar we verwachten dat jouw bus of trein niet rijdt”, is te lezen op de website van de vervoersmaatschappij.

Gedwongen

Volgens FNV wordt dit de zesde staking in het streekvervoer sinds vorig jaar. “Als deze staking zonder resultaat blijft, zijn verdere stakingen niet uitgesloten. Tot onze spijt zijn wij buschauffeurs, tram- en treinbestuurders gedwongen tot het voeren van acties.”

Daarnaast verwijst de vakbond naar een uitspraak van de rechter in 2008. Destijds zou zijn bepaald dat de chauffeurs reizigers niet gratis mogen vervoeren. “Anders hadden wij dit zeker gedaan. Wij vinden dit natuurlijk heel vervelend en begrijpen zeer goed dat jij als reiziger hier mede de dupe van bent.”