Vanaf vandaag drie dagen lang de Vuelta in de stad; dit kan je in Utrecht verwachten

Na twee jaar wachten is het zover: na de Giro d’Italia in 2010 en de Tour de France in 2015 strijkt de komende dagen de Vuelta neer in Utrecht. Utrecht is daarmee de eerste stad ter wereld die alle drie de grote wielerronden heeft ontvangen. Vanavond wordt op het Vredenburgplein het startschot gegeven voor drie dagen lang Vuelta in de stad. In dit artikel zetten we nog eens op een rijtje wat Utrecht deze dagen mag verwachten.

Het parcours

Donderdag 18 augustus

Op het Vredenburgplein begint het Vuelta-spektakel echt, met de ploegenpresentatie. De renners fietsen vanaf het Hampton-hotel door Hoog Catharijne naar het Vredenburgplein, waar de ploegen een voor een het podium betreden om zichzelf te presenteren aan het publiek. Op het Vredenburgplein zijn vanaf 17.00 uur al verschillende optredens en de presentatie van de wielrenners begint rond 18.00 uur. De renners stappen daarna op een boot en varen over de singel weg. De ploegenpresentatie is langs de singel ook op meerdere plekken te volgen via grote schermen.

Vrijdag 19 augustus

Tijdens de eerste etappe koersen de renners met een ploegentijdrit door de straten van Utrecht. De ploegen starten om de beurt en proberen vervolgens de snelste tijd neer te zetten. De etappe is 23,2 kilometer lang en gaat via de singels, de Maliebaan, Overvecht, Leidsche Rijn naar de finish op het Jaarbeursplein. De renners starten op de route om 16.00 uur met trainen. De echte start is rond 18.30 uur. De verwachting is dat de laatste ploeg rond 20.25 uur aankomt bij de finish.

Zaterdag 20 augustus

Wie de start van de twee etappe wil meemaken moet helaas naar Den Bosch toe, maar de finish vindt plaats in Utrecht. De afstand die de renners gaan overbruggen is 175,1 kilometer. Het parcours loopt vanaf Den Bosch via verschillende dorpen en steden richting Utrecht. Via de Biltsestraatweg komen de wielrenners in de stad aan. De finish is op het Utrecht Science Park.

Het wielrennen bekijken?

Liefhebbers van de wielersport kunnen in principe langs de hele route van de eerste en tweede etappe in Utrecht plaatsnemen om te kijken naar de wedstrijd. Op sommige plekken zal dat uiteraard makkelijker gaan dan op andere plekken. Mocht je vlakbij het parcours wonen, dan kan je natuurlijk zelf wat stoelen, drinken en eten meenemen en het gezellig maken met de buren of vrienden. Tijdens de eerste etappe is er ook een fanzone op het Jaarbeursplein. Daar kunnen bezoekers renners ontmoeten, een kijkje nemen in de ploegleiderswagen, fietsen op een simulator, een cursus bandenwisselen volgen en de laatste nieuwe shirts aanschaffen.

Feesten, evenementen en horecapleinen

De start van de Vuelta is natuurlijk een sportevenement, maar voor heel veel bewoners is het ook gewoon een reden om gezellig samen te komen. Er worden verschillende evenementen georganiseerd en op meerdere pleinen slaan horecaondernemers de handen ineen om er een feestje van te maken.

Mercado Centrum Overvecht

Vrijdag 19 augustus – van 14.30 tot 22.00 uur

Voor de inwoners van Overvecht en omstreken is dit een van de leukste locaties op de eerste dag van de Vuelta. Langs het parcours aan de Einsteindreef kan je terecht voor hapjes en drankjes van lokale ondernemers, optredens en kinderactiviteiten. Ook is er goed zicht op de wielrenners. De wielrenners komen tijdens de eerste etappe op 19 augustus over de Einsteindreef gefietst.

La Vuelta Tap Takeover dB’s

18, 19, 20 en 21 augustus – van 12.00 tot 00.00 uur

Bij cultureel complex en vrijplaats dB’s kunnen bezoekers het hele weekend terecht voor Spaanse dranken, hapjes, muziek, dans en gezelligheid. Op 18 augustus, de dag dat de ploegen gepresenteerd worden, presenteert dB’s een keur aan Spaanse speciaalbieren. Maar liefst achttien bieren van negen brouwerijen zijn dan verkrijgbaar bij dB’s. De wielrenners komen tijdens de eerste etappe op 19 augustus over de Cartesiusweg gefietst.

La Vuelta Festival Janskerkhof

18, 19 en 20 augustus

Het Janskerkhof wordt drie dagen omgetoverd tot festivalterrein waar de races live te volgen zijn op groot scherm maar waar ook vooral optreden, hapjes en drankjes te vinden zijn.

Neude, Brusselplein en Ledig Erf

19 augustus

Tijdens de eerste etappe van de Vuelta kan je terecht op diverse pleinen in de stad waar de horeca de handen ineen heeft geslagen, met grote schermen, drinken en eten.

Fiesta de la Vuelta – Utrecht Science Park

20 augustus – van 11.00 tot 20.00 uur

Fiesta de la Vuelta is een festival waar Utrechters, van jong tot oud, live de koers op een groot scherm kunnen volgen. Op deze dag starten de wielrenners in Den Bosch om vervolgens op het Utrecht Science Park te finishen, dit is dus de ideale locatie om de sporters te zien. Ook worden er salsa-workshops gegeven en zijn er Spaanse hapjes en drankjes.

Bereikbaarheid

Een groot topsportevenement naar de stad is leuk, maar zorgt ook voor de nodige bereikbaarheidsproblemen. Automobilisten moeten vooral tijdens de eerste en tweede etappe van tevoren goed even kijken of ze wel kunnen rijden. Tijdens beide dagen is het parcours namelijk volledig afgesloten voor autoverkeer. Aanliggende wijken in- en uitrijden kan alleen als het strikt noodzakelijk en via speciale omleidingsroutes. Voor parkeerplekken die direct aan het parcours zitten, geldt in de dagen voor en tijdens La Vuelta een parkeerverbod. Auto’s die er nog staat worden weggesleept. Ook het openbaar vervoer rijdt niet zoals normaal: Syntus Utrecht en U-OV rijden volgens aangepaste dienstregelingen.

Wandelend en fietsend zouden er minder problemen moeten zijn. De organisatie heeft op verschillende plekken oversteekpunten gepland waardoor voetgangers en fietsers het parcours veilig kunnen oversteken. Natuurlijk zal dit op tijden dat de wielrenners voorbij komen niet mogelijk zijn. Door eventuele drukte bij de oversteekpunten en langs het parcours kan het allemaal wel wat meer tijd en geduld vergen om op de plek van bestemming aan te komen.

Meer informatie over de bereikbaarheid is te lezen in dit artikel.