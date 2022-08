Waar zijn er evenementen tijdens de Vuelta in Utrecht?

De start van de Vuelta is natuurlijk een sportevenement, maar voor heel veel bewoners is het ook gewoon een reden om gezellig samen te komen. Er worden verschillende evenementen georganiseerd en op meerdere pleinen slaan horecaondernemers de handen ineen om er een feestje van te maken. Wil je bekijken waar het parcours loopt? Dat kan hier. Wil je weten hoe het met de bereikbaarheid zit? Dat kan hier.



Fanzone Jaarbeurs – hal 1

Vrijdag 19 augustus – van 14.00 tot 21.00 uur

Tijdens de startdag van de Vuelta is er een fanzone in de Jaarbeurs. Daar kunnen bezoekers renners ontmoeten, een kijkje nemen in de ploegleiderswagen, fietsen op een simulator, een cursus bandenwisselen volgen en shirts aanschaffen. Vanuit de fanzone kunnen liefhebbers direct doorlopen naar het startpodium.

Mercado Centrum Overvecht

Vrijdag 19 augustus – van 14.30 tot 22.00 uur

Voor de inwoners van Overvecht en omstreken is dit een van de leukste locaties op de eerste dag van de Vuelta. Langs het parcours aan de Einsteindreef kan je terecht voor hapjes en drankjes van lokale ondernemers, optredens en kinderactiveiten. Ook is er goed zicht op de wielrenners. De wielrenners komen tijdens de eerste etappe op 19 augustus over de Einsteindreef gefietst.

La Vuelta Tap Takeover dB’s

18, 19, 20 en 21 augustus

Bij cultureel complex en vrijplaats dB’s kunnen bezoekers het hele weekend terecht voor Spaanse dranken, hapjes, muziek, dans en gezelligheid. Op 18 augustus, de dag dat de ploegen gepresenteerd worden, presenteert dB’s een keur aan Spaanse speciaalbieren. Maar liefst 18 bieren van 9 brouwerijen zijn dan verkrijgbaar bij dB’s. De wielrenners komen tijdens de eerste etappe op 19 augustus over de Cartesiusweg gefietst.

La Vuelta Festival Janskerkhof

18, 19 en 20 augustus

Het Janskerkhof wordt drie dagen omgetoverd tot festivalterrein waar de races live te volgen zijn op groot scherm maar waar ook vooral optreden, hapjes en drankjes te vinden zijn.

Neude, Brusselplein en Ledig Erf

19 augustus

Tijdens de eerste etappe van de Vuelta kan je terecht op diverse pleinen in de stad waar de horeca de handen ineen heeft geslagen, met grote schermen, drinken en eten.

Fiesta de la Vuelta – Utrecht Science Park

20 augustus

Fiesta de la Vuelta is een festival waar Utrechters, van jong tot oud, live de koers op een groot scherm kunnen volgen. Op deze dag starten de wielrenners in Den Bosch om vervolgens op het Utrecht Science Park te finishen, dit is dus de ideale locatie om de sporters te zien. Ook worden er salsa-workshops gegeven en zijn er Spaanse hapjes en drankjes.