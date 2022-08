Hoe bereikbaar is Utrecht tijdens de Vuelta?

Een groot topsportevenement naar de stad is leuk, maar laten we eerlijk zijn, het zorgt ook voor de nodige bereikbaarheidsproblemen. Hoe bereikbaar is Utrecht tijdens het Vuelta-weekend? Waar geldt een parkeerverbod? En kan je lopend, fietsend of met de bus wel overal komen? DUIC zette op een rijtje waar Utrechters op het gebied van bereikbaarheid rekening mee moeten houden.

Voetgangers en fietsers

Voor voetgangers en fietsers is de stad tijdens La Vuelta goed bereikbaar, laat de gemeente weten. In veel straten kunnen fietsers gewoon doorrijden, ook langs het parcours, al geldt voor sommige wegen dat fietsers even moeten afstappen omdat alleen het voetpad bereikbaar is. Langs het parcours staan vrijwilligers die mensen helpen met het oversteken van het parcours.

Openbaar vervoer

La Vuelta heeft ook gevolgen voor de dienstregeling van Syntus Utrecht en U-OV. Zowel 19 als 20 augustus hebben beide vervoersmaatschappijen voor een aantal bus- en tramlijnen een aangepaste dienstregeling. Ook rijdt een aantal bus- en tramlijnen tijdelijk niet, minder vaak of een kortere of andere route. Reizigers moeten dan ook rekening houden met langere reistijden en extra overstappen. De dienstregeling van U-OV is hier te vinden en die van Syntus Utrecht hier.

Autoverkeer

Utrecht is een stuk minder goed bereikbaar voor autoverkeer. Vooral op 19 augustus zijn er veel afsluitingen. De routes van de etappes zijn volledig afgesloten voor autoverkeer en de gemeente adviseert dan ook om waar mogelijk te lopen of te fietsen. Mensen die toch met hun auto ergens moeten zijn, worden omgeleid met behulp van borden en verkeersregelaars. In het algemeen gelden de volgende afsluitingen:

18 augustus

Op 18 augustus is van 16.00 tot 23.00 uur de omgeving van het Vredenburgplein afgesloten voor autoverkeer. Die avond is op het Vredenburgplein namelijk de ploegenpresentatie. Alle teams die La Vuelta rijden, presenteren zich dan aan het publiek.

19 augustus

Op 19 augustus is van 15.00 tot 23.00 uur het parcours van de eerste etappe afgesloten voor autoverkeer. Omliggende wijken zijn – ‘als strikt noodzakelijk’ – te bereiken via de omleidingsroutes.

20 augustus

Op 20 augustus is van 15.00 tot 18.00 uur het parcours van de tweede etappe afgesloten voor autoverkeer. Het Vuelta-peloton doet die dag de wijken Noordoost en Oost aan. Ook op deze dag zijn de omliggende wijken te bereiken via de omleidingsroutes.

Via deze link is per buurt op plattegronden te zien welke straten precies zijn afgesloten.

Parkeerverboden

Voor parkeerplekken die direct aan het parcours van La Vuelta liggen, geldt tijdens de dagen dat de wielerronde passeert een parkeerverbod. De gemeente heeft bij die parkeervakken borden geplaatst, die duidelijk maken dat er een parkeerverbod van kracht is. Auto’s die niet worden weggehaald, worden weggesleept door de gemeente. Inwoners die een parkeervergunning hebben in de gebieden waar een parkeerverbod geldt, mogen hun auto tijdens het parkeerverbod op andere parkeerplekken in de stad zetten.

De gebieden waar de parkeerverboden gelden, zijn de Croeselaan, Vondellaan, Tolsteegsingel, Maliesingel, Maliebaan, Wittevrouwensingel, Kleine Singel, Blauwkapelseweg (inclusief parkeerlocatie Griftpark) en Biltstraat aan de huizenzijde van de Snellelaan/Biltstraat tot de Biltstraat ter hoogte van de Wittevrouwenbrug. Op de afbeelding hieronder is te zien wanneer de parkeerverboden precies gelden.