Veelbesproken pand aan Jaffastraat verliest seksbestemming en wordt exclusief voor wonen

In het pand Jaffastraat 1 komt geen bordeel meer. De gemeente Utrecht heeft besloten om de dubbele bestemming van het pand te halen. Hierdoor kan het niet meer gebruikt worden voor het exploiteren van een seksinrichting en is het huis exclusief bedoeld voor wonen.

Tot begin 2013 was er in het pand een seksclub gevestigd, maar die club werd na een inval door de FIOD gesloten. De eigenaar werd veroordeeld voor onder meer witwassen, valsheid in geschrifte en het leiden van een criminele organisatie. Het pand is sindsdien in handen van het Rijksvastgoedbedrijf en had dus een dubbele bestemmingsmogelijkheid, namelijk ‘wonen’ en ‘seksrinichting’.

Buurtbewoners startten in september vorig jaar een petitie onder de noemer ‘geen pooiers tussen de peuters’ omdat ze bang waren dat na de verkoop opnieuw een bordeel in het pand zou komen. “Onze fijne wijk heeft niet altijd een vlekkeloze reputatie gehad. Veel buurtbewoners herinneren zich nog het nachtelijke verkeer, het typerende geluid van de seksclub en de criminele aantrekkingskracht.”

Verzoek

Het Rijksvastgoedbedrijf gaf eerder ook al aan mee te willen werken aan een bestemmingswijziging en diende bij de gemeente een verzoek in om die om te zetten naar exclusief wonen, voordat het pand verkocht zou worden.

Een woordvoerder van de gemeente gaf in september vorig jaar aan dat de gemeente in 2018 besloot de bestemming te houden zoals die was, omdat er in Utrecht maar weinig legale en veilige werkplekken zijn voor sekswerkers. Dat gaat nu veranderen, omdat de gemeente een partij heeft geselecteerd voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad. Daar zouden dan 96 ruimtes voor sekswerkers komen.

Geen partij

Sinds het sluiten van Club Jan Bik heeft zich ook geen partij meer bij de gemeente gemeld die het pand als seksinrichting zou willen gebruiken. Ook wijst de gemeente erop dat de samenstelling van de wijk afgelopen jaren is veranderd, waardoor de locatie minder geschikt is geworden voor hernieuwde vestiging van een seksinrichting.

Het college heeft ‘vanwege deze specifieke omstandigheden’ besloten het pand alleen de bestemming wonen te geven. “Het perspectief op de realisatie van het Nieuwe Zandpad hebben wij meegewogen in deze beslissing.”