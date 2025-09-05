Verdachte situatie aan Weg tot de Wetenschap in Utrecht, panden UU sluiten eerder

Eenheden zijn vrijdagmiddag groots uitgerukt voor een verdachte situatie aan de Weg tot de Wetenschap in Utrecht. Het zou mogelijk gaan om een man met een vuurwapen op het Utrecht Science Park. Een woordvoerder van de politie zegt dat specialistische eenheden en onderhandelaars zijn opgeroepen. Ook vliegt een politiehelikopter boven het terrein.

Update van de politie om iets voor 18.00 uur: De panden van de Universiteit Utrecht in gebied Princetonlaan-Budapestlaan-Leuvenlaan-Sorbonnelaan sluiten eerder. “Mensen die binnen zijn, wordt gevraagd de panden rustig te verlaten. Het OV rijdt weer. De politie is aanwezig om situatie in de gaten te houden.”

Rond 16.00 uur kreeg de politie een melding van “een verdachte situatie” op de Weg tot de Wetenschap. De politie is daarom “met meerdere (specialistische) eenheden ter plaatse. Op dit moment is er een GRIP-1 en we proberen beeld te krijgen op situatie. Meer info volgt.”

Een agent ter plaatse zei tegen een DUIC-verslaggever dat er een man met een vuurwapen ergens op het terrein zou zijn. Op verschillende plekken is de weg afgezet.

De politie is momenteel druk bezig met de situatie in kaart te brengen. Het verkeer wordt tegengehouden.

Ontruimd

Een verslaggever van RTV Utrecht meldt dat een gebouw van de universiteit wordt ontruimd. Het gaat om het Victor J. Koningsbergergebouw. De regionale omroep meldt dat studenten zeiden dat ze “dringend verzocht werden het pand te verlaten”.

DUIC ziet dat de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse is. Dat speciale politieteam, bestaande uit mensen van zowel de politie als Defensie, komt in actie in situaties waar sprake is van hoge dreiging. De auto’s van de DSI stonden eerst op een afstandje, maar reden rond 17.30 uur dichter naar het gebouw toe.

Studenten staan te wachten tot er weer verkeer mag rijden:

Op verschillende plekken staan afzettingen:

Er is opgeschaald naar een GRIP 1-situatie. Dat gebeurt wanneer er coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten nodig is, bijvoorbeeld tussen politie, brandweer en ambulance. Het hoogste opschalingsniveau is GRIP-5.