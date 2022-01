Verhuurder David Lloyd toch niet akkoord met overeenkomst Utrecht Cangeroes; vereniging overweegt juridische stappen

Er leek een oplossing gevonden te zijn voor basketbalvereniging Utrecht Cangaroes. Maar de verhuurder van de sporthal waar de basketballers spelen, David Lloyd, ziet nu alsnog af van de huurovereenkomst met Cangeroes. In plaats daarvan wil David Lloyd een overeenkomst aangaan met een padelaanbieder. Utrecht Cangeroes en SportUtrecht overwegen nu juridische stappen. Voorzitter Theo Slaats noemt de situatie ‘extreem vervelend’.

BC Utrecht Cangeroes maakt al twaalf jaar gebruik van een van de drie sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Omdat de afspraken recent waren veranderd, werd de basketbalvereniging aangemerkt als hoofdgebruiker. Utrecht Cangeroes moest daarom ook de volledige huur van de hal gaan betalen: 100.000 euro.

“Tot op heden huurden we de zaal gewoon per uur”, zei Theo Slaats, voorzitter van Utrecht Cangeroes, eerder tegen DUIC. “Maar de accommodatie was voor David Lloyd verlieslatend. Zij willen daarom andere en meer verhuurders.”

Subsidie

Om de huurverhoging van de sportlocatie te kunnen betalen, kwam de gemeente Utrecht de basketbalvereniging tegemoet met een subsidie van 75.000 euro voor vier jaar. Toen Utrecht Cangeroes aangaf dat de subsidie niet dekkend zou zijn, gaf de gemeente aan nog ruimer subsidie te willen verlenen.

De gemeente sprak eerder al van een ‘unieke situatie’. “Dit is de enige situatie waarin één vereniging een volledige hal het gehele jaar bij een commerciële verhuurder moet huren.” Van andere sporthallen in de stad die in particuliere handen zijn, maken meerdere verenigingen gebruik. Zij betalen hun huur op basis van het aantal uren dat ze de sporthal gebruiken.

Akkoord David Lloyd

David Lloyd moest wel nog akkoord gaan met de huurconstructie. Volgens Cangeroes was er eind december al een akkoord gesloten. Slaats: “Net voor de kerst was David Lloyd akkoord gegaan met de hoofdlijnen van ons huurvoorstel. We zouden nog wel een aantal praktische details gaan uitwerken, maar die zouden buiten het contract geregeld worden. Op 4 januari hoorden we dus plots dat ze alsnog afzagen van de gehele overeenkomst.”

Het college van B&W schrijft in een brief aan de gemeenteraad: “De afgelopen periode hebben we intensief en constructief samengewerkt met de Utrecht Cangeroes en SportUtrecht. Op basis van de gemaakte afspraken en gedane toezeggingen waren we op 28 december jl. in de veronderstelling dat hiermee de laatste horde was genomen tot het sluiten van de huurovereenkomst.”

Voorzitter Slaats noemt de situatie extreem vervelend. “Dit gaat impact hebben op onze huidige sporters en op mensen die nog graag bij ons willen sporten. Er zullen gewoonweg minder uren getraind kunnen worden omdat we ineens de helft van onze sportfaciliteiten verliezen – we trainen ook nog in een sporthal in Lunetten. Dit terwijl wij in december juist dachten een overeenkomst te hebben gesloten met David Lloyd.”

Juridische stappen

De gemeente zegt teleurgesteld te zijn in de handelswijze van David Lloyd. “Omdat Utrecht Cangeroes goede redenen heeft om te mogen aannemen dat zij met David Lloyd reeds tot overeenstemming was gekomen over het huurcontract, onderzoeken Utrecht Cangeroes en SportUtrecht met hun juridisch adviseur welke juridische stappen te zetten zijn.”

De gemeente gaat Utrecht Cangeroes ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor het probleem met de huisvesting. Het college zegt zich maximaal in te zetten om ‘de basketbalsport zowel op de korte als lange termijn in Utrecht te behouden’.