Vermiste 18-jarige Sam uit Utrecht in goede gezondheid teruggevonden
De 18-jarige Sam uit Utrecht is in goede gezondheid aangetroffen in Arnhem, meldt de politie. Sam was sinds vrijdag 28 november vermist. Hij was voor het laatst gezien op de Heidelberglaan in Utrecht. 

Op zondag 30 november maakte de politie bekend dat zij “ernstige zorgen” had over zijn welzijn en werd het publiek gevraagd om tips. Een dag later kwam het goede nieuws: Sam is gevonden.

“GOED NIEUWS – De 18-jarige Sam uit Utrecht is terecht!”, laat de politie weten op X.

