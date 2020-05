Verschillende gemeentevoertuigen blijken te zwaar voor de Utrechtse binnenstad

Sommige afvalinzamel- en reinigingsvoertuigen van de gemeente Utrecht overschrijden de zogenoemde aslastbeperking in delen van het centrum van de stad. Met spoed worden daarom vanaf 18 mei andere voertuigen ingezet.

Op sommige plekken van de Utrechtse binnenstad geldt een aslastbeperking van 2 ton. Het gaat dan met name om gebieden met historische werven zoals de Nieuwegracht en de Oudegracht. Deze werven zijn al langer onderwerp van discussie en eind vorige maand is een plan gepresenteerd voor het herstel van de historische constructies.

De invloed van het zware verkeer dat in de binnenstad rijdt en het draagvermogen van de kelders zijn aandachtspunten binnen de aanpak. Daarom heeft de gemeente onderzocht wat de aslast is van de voertuigen die in het centrum gebruikt worden.

Te zwaar

Uit het onderzoek is gebleken dat één van de drie voertuigen die gebruikt worden bij het ophalen van afval enkele honderden kilo’s te zwaar is. “De overige twee voertuigen bleken in onbeladen toestand wel onder de aslast te blijven, maar kunnen in het 2-tons gebied slechts zeer beperkt beladen worden”, aldus de gemeente.

Ook één type veegmachine bleek te zwaar voor de gebieden waar de beperking geldt. Alle andere reinigingsvoertuigen blijven wel onder het maximale gewicht.

Oplossing

Om in de binnenstad te voldoen aan de aslastbeperking worden vanaf 18 mei kleinere afvalinzamelvoertuigen ingezet in het wervengebied. Deze wagens kunnen logischerwijs een stuk minder afval vervoeren dan van de bestaande voertuigen.

“Om dit enigszins te compenseren wordt het afval dat in het 2-tons gebied wordt ingezameld voortaan gestort in een grote perscontainer bij de gemeentelijke veegpost aan de Van Swindenstraat”, aldus de gemeente.

Het grootste deel van het afval in het wervengebied kan makkelijk opgehaald worden door de kleinere voertuigen. Uitzonderingen zijn de ongeveer 40 rolcontainers die door ondernemers worden gebruikt. “Deze kunnen niet met de kleine voertuigen worden geleegd. Daarom halen onze medewerkers deze containers de komende tijd op uit het 2-tons gebied, om ze daarna te legen op een straat met een hogere aslast.”

Veegwagens

Ook worden de veegwagens die te zwaar zijn vanaf 18 mei niet meer ingezet in het wervengebied. In plaats daarvan wordt het gebied handmatig schoongemaakt. “Dit is een stuk arbeidsintensiever en vraagt ook om inzet van een straatzuiger en veger en daarmee een verschuiving van de inzet van deze machines.”

Ook wil de gemeente nu eerder uitstootloze veegmachines kopen waardoor deze het aankomende jaar al ingezet kunnen worden. “Hierbij is de 2-ton aslast uiteraard een randvoorwaarde.”

Financiën

De andere manieren van schoonmaken en afval inzamelen kosten meer geld. Uit een prognose blijkt dat de extra kosten van alleen al het ophalen van het afval jaarlijks tussen de 400.000 en 700.000 euro is.