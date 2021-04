Video: Achtervolging motorscooter door politie Utrecht Noord

De politie heeft een video gepubliceerd waarop een achtervolging van een motorscooter te zien is in Utrecht. De bestuurder sloeg op de vlucht toen een motoragent hem wilde stoppen.

In de video is te zien dat de motoragent minutenlang op hoge snelheid de motorscooter achtervolgt door Overvecht. Hij weet de verdachte uiteindelijk te pakken te krijgen. Na onderzoek bleek dat de motorscooter onverzekerd was, een vals kentekenplaten gebruikt werd en dat de bestuurder geen rijbewijs had.