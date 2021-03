Video: Carice van Houten, Maarten van Rossem en Barry Atsma zetten zich in tegen de verbreding van de A27

Onder #StopDeVerbreding strijden bekende Utrechters als Carice van Houten, Maarten van Rossem, Joris Linssen en Barry Atsma tegen de verbreding van de A27. In een video op basis van een gedicht van de Utrechtse dichter Vincent Bijlo, roepen ze Nederland op hun stem te laten horen door de video te delen, de petitie te tekenen en te stemmen.

De aanleiding voor de video is het besluit van minister van Nieuwenhuizen om de A27/A12 te verbreden. Provincie en gemeente Utrecht, experts en duizenden burgers zijn tegen. Toch zet de minister haar plannen door, omdat het wegennet bij Utrecht volgens haar belangrijk is voor het hele land.

Als reactie hierop nemen de bewoners van Nieuw Amelisweerd het initiatief om een creatieve noodkreet te laten horen. In korte tijd meldden zich vele bekende Utrechters om voor de video een dichtregel voor te dragen. Carice van Houten: “Hier op landgoed Nieuw Amelisweerd ben ik opgegroeid. Houd het intact. Er is al zo weinig natuur, zo dicht bij de stad.”

‘Leven in andere tijd’

De deelnemers zijn van mening dat de verbreding een onrealistisch plan is en indruist tegen de klimaatdoelstellingen. De verbreding van de A27/ A12 is een plan dat 10 jaar geleden is bedacht en minstens 1.5 miljard euro gaat kosten.

“Inmiddels leven we in een andere tijd met alternatieve oplossingen en een vernieuwde visie op mobiliteit. Er zijn talloze goedkopere en duurzame oplossing voor het fileprobleem, zoals gebruik van OV en de fiets, verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km/u op de ring Utrecht, thuiswerken en flexwerken”, schrijven de initiatiefnemers.

Agenda

Met deze actie hoopt het collectief Nederland en de politiek wakker te schudden en op de agenda te komen van het politieke debat, zo vlak voor de verkiezingen.

Maarten van Rossem: “Ik vraag me af waar het voor nodig is een bos aan te tasten waar zo veel mensen gebruik van maken. Het is eerder aan de orde geweest en het zou onverstandig zijn dit plan door te voeren nu er zo veel goedkopere en duurzame oplossingen zijn. Moet de geschiedenis zich weer herhalen?”