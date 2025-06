Vier en herdenk Keti Koti in het Griftpark

Keti Koti is ook dit jaar in het Griftpark te vieren. De feestdag op 1 juli, die het afschaffen van de slavernij herdenkt en viert, heeft dit jaar het thema ‘Bondru’, Surinaams-Creools voor ‘bundelen’. De herdenking van het slavernijverleden is de avond voor de feestdag. Beide worden georganiseerd door het comité 30 juni/1 juli Utrecht.

Keti Koti betekent ‘verbroken ketenen’ in het Sranantongo. Op 1 juli 1863 schafte Nederland officieel de slavernij af in Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk. Deze dag wordt elk jaar herdacht én gevierd als symbool voor vrijheid, heling en gemeenschap.

Herdenking

De Utrechtse herdenking is geen formele ceremonie vol toespraken, maar een intieme en rituele bijeenkomst die uitnodigt tot bezinning, ontmoeting en eerbetoon. Er is ruimte voor stilte, emotie, spirituele verbondenheid én erkenning van verzwegen verhalen.

De herdenking is op 30 juni om half zes ‘s middags bij het monument Vlucht en Verzet in het Griftpark. Bezoekers worden uitgenodigd om witte kleding te dragen – een kleur die binnen Afrikaanse en Surinaamse tradities staat voor zuivering, respect, rouw en nieuw begin.

De viering

Op 1 juli is in het Griftpark van 13.00 uur tot 22.00 uur een heleboel te doen om Keti Koti te vieren. De organisatie noemt de viering “geen festival, maar een ruimte om samen te komen als gemeenschap om te helen, te vieren en te bewegen richting een toekomst die we samen vormgeven.”

De hele dag zijn er op het hoofdpodium optredens van DJ’s en artiesten. In de Sabitent worden er lezingen gegeven. Overdag zijn er workshops voor kinderen, ‘s avonds voor jongvolwassenen. Op dinsdag 1 juli om 17:15 uur vindt de eerste feestelijke Bigi Spikri plaats in het Griftpark: een kleurrijke en expressieve stoet waarin de zwarte gemeenschap zich zichtbaar, trots en verbonden toont. Herdenken en vieren gaan hierin hand in hand.