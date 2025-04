Vijf oude bekenden en vijf nieuwe standplaatshouders in Utrecht

In de tweede ronde van het toewijzen van standplaatsen hebben vijf oude bekenden en vijf nieuwe ondernemers een vergunning gekregen. In de eerste ronde kregen 61 standplaatshouders al een vergunning, en in veel gevallen ging het om ondernemers die al een plek in de stad hadden. Er zijn nu nog 18 kavels beschikbaar en de gemeente onderzoekt waarom ondernemers zich slechts beperkt inschrijven voor deze plekken.

Standplaatshouders in Utrecht – zoals de lokale bloemenstal, viskraam en ijskiosk – hebben een vergunning voor de plek waar ze staan om hun waren te verkopen. Eerder kregen ondernemers steeds een nieuwe vergunning voor enkele jaren, maar dat is veranderd door Europese regelgeving. Daardoor was het voor ondernemers lange tijd onbekend of zij zomaar zouden kunnen blijven op hun ‘vertrouwde’ plek.

Nieuwe aanvraag

Vorig jaar bleek al dat veel ‘vertrouwde’ standplaatshouders op hun oude plek terug konden keren. Op 10 maart van dit jaar konden ondernemers een vergunning aanvragen voor in totaal 28 kavels. “In totaal zijn voor de 28 kavels 19 aanvragen binnengekomen, waarbij voor 5 kavels meerdere inschrijvers waren”, schrijft het college in een brief aan de raad.

“Vijf vergunningen gaan naar bestaande standplaatshouders, die eerder een plek in Utrecht hadden, en vijf vergunningen gaan naar nieuwe ondernemers. Na deze ronde zijn nog 18 kavels beschikbaar.” Op de afbeelding hieronder is te zien om welke kavels het gaat.

Tekst loopt door onder afbeelding

Derde ronde

De nieuwe vergunningen gaan in op 1 oktober. Er zijn echter nog 18 plekken in de stad die nog niet toegewezen zijn aan een ondernemer. “We onderzoeken waarom op deze kavels beperkt wordt ingeschreven en aan de hand daarvan kan worden bepaald op welk moment de uitgifte voor de derde ronde het beste kan plaatsvinden”, aldus het college. Op de onderstaande afbeelding is te zien welke 18 plekken nog over zijn.