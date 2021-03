Volgende week start verkeersonderzoek voor herinrichting Westelijke Stadsboulevard

Goedopweg, het samenwerkingsverband van overheden en werkgevers om de regio Utrecht bereikbaar te houden, start donderdag 1 april met een verkeersonderzoek op en rondom de Westelijke Stadsboulevard en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Tot en met 28 april wordt informatie verzameld om zo te bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden tijdens en na de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard.

“De maatregelen moeten de bereikbaarheid van het gebied verbeteren”, schrijft Goedopweg. “Het verkeersonderzoek is volledig anoniem.” Het onderzoek moet inzicht geven in de verkeersstromen van automobilisten die gebruikmaken van de Westelijke Stadsboulevard.

“Zo wordt duidelijk welke routes mensen nu kiezen. Aan de hand van deze informatie kunnen we passende alternatieven bieden. Zowel bewoners als doorgaand verkeer hebben op deze manier zo min mogelijk last van de werkzaamheden.”

Tijdelijke camera’s

Het onderzoek op de NRU heeft hetzelfde doel. Die herinrichting is nog niet zo ver als de stadsboulevard, maar de informatie zou toch al nuttige informatie opleveren die van pas komt om het gebied over een tijdje beter bereikbaar te maken.

Op verschillende plekken komen tijdelijk camera’s te hangen die het voorbijkomende verkeer registreert. “De kentekens die langskomen worden direct omgezet in een anonieme code. De onderzoekers zien alleen deze anonieme code en weten dus niet wie er rijdt of wie de eigenaar van het voertuig is.”

In deze video wordt uitgelegd hoe het werkt:

De weg tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug moet veiliger en groener worden. Het gaat om de wegen vanaf de Pijperlaan tot aan de Marnixbrug. Samen vormen deze wegen de Westelijke Stadsboulevard. Een stadsboulevard is een veilige weg met groen en bomen waar je makkelijk en snel kunt oversteken.

Er zijn plannen voor één rijstrook voor auto’s per rijrichting, een groene middenberm en parkeerplekken langs de rijbaan. Ook zouden er vrijliggende fietspaden moeten komen en aan beide zijden een voetpad. Verder is het de bedoeling dat er vooral lokaal verkeer zal rijden. Doorgaand verkeer wordt om de Westelijke Stadsboulevard heen geleid.

In 2018 werd al eens onderzoek gedaan onder bewoners voor de aanpak van de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard. Toen werd er getest welk type reiziger in de wijken West en Noordwest wonen in Utrecht. Met die informatie kan volgens de gemeente uiteindelijk een passend alternatief voor de auto worden aangeboden.