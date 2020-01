Voltallige gemeenteraad wil duidelijkheid; Worden roltrappen Jaarbeursplein vervangen?

Alle politieke partijen willen van de gemeente weten of het klopt dat de roltrappen bij het Jaarbeursplein gaan verdwijnen. Onlangs is er een rapport gepubliceerd van de gemeente waarin vervanging van de roltrappen genoemd wordt.

Eind 2012 zijn 4 roltrappen in gebruik genomen aan de Jaarbeurskant bij station Utrecht Centraal. Al jaren wordt er steen en been geklaagd over de defecte roltrappen. Er is zelfs een Twitter-account dat volledig in het teken staat van de problemen.

Als reden werd vaak het intensieve gebruik genoemd, maar ook de blootstelling aan weer en wind hebben de roltrappen geen goed gedaan. De roltrappen waren ook niet waterdicht aangeleverd.

Daarnaast is het onderhoud niet goed uitgevoerd en liepen de kosten al snel hoog op als dat wel gebeurde. De gemeente schrijft ook dat vandalisme en afval van omliggende bouwprojecten een rol speelde.

Eind 2021

De gemeente heeft nu een rapport gepubliceerd waarin bedrijven worden gevraagd om mee te denken over de vervanging van de roltrappen. Dit zou eind 2021 moeten gebeuren. Daarbij wordt ook geschreven dat er nagedacht kan worden over een alternatief innovatief systeem in plaats van roltrappen. In februari wil de gemeente met verschillende bedrijven in gesprek gaan.

Voor de gemeenteraad komt het rapport als een verrassing. Daarom willen alle politieke partijen opheldering van de gemeente. De partijen willen nu weten wat precies de inhoud van de plannen is en waarom de raad niet ingelicht is.