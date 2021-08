Voor de tweede nacht op rij moet de politie ingrijpen bij een feest aan de IBB in Utrecht

Voor de tweede nacht op rij moest de politie ingrijpen bij een feest aan de Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht. Dit keer stonden er zo’n vijftig mensen te dansen onder een partytent achter het studentencomplex. De dj heeft een bekeuring gekregen.

De politie kreeg naar eigen zeggen veel meldingen van geluidsoverlast uit de omgeving van de Ina Boudier Bakkerlaan. Toen agenten samen met handhavers een kijkje gingen nemen troffen zij een illegaal feest aan. “Wij zagen dat er ongeveer vijftig personen onder een partytent aan het dansen waren”, aldus de politie.

De muziek werd verzorgd door een dj die volgens de politie achter een professionele draaitafel stond. Voor extra sfeer waren er discolampen opgehangen.

Net als een avond eerder gingen de feestgangers ervandoor bij het zien van de politie. De dj is uiteindelijk ook op de bon geslingerd en de geluidsapparatuur is in beslag genomen. De officier van justitie besluit wat er met de apparatuur wordt gedaan.