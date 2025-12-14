Voor- en tegenstanders van azc tegenover elkaar bij opvang Europalaan; twee aanhoudingen door politie

De demonstratie bij de vluchtelingenopvang aan de Europalaan is zondag grotendeels rustig verlopen. Tientallen aanhangers van de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) stonden tegenover zeker honderd tegendemonstranten vanwege de komst van een permanent asielzoekerscentrum. De politie heeft twee personen aangehouden, onder wie één voor het dragen van een verboden teken “dat in WOII werd gebruikt”.

Beide groepen werden door de politie gescheiden gehouden met hekken en een afgezette zone. De sfeer was over het algemeen rustig. Wel deed zich een incident voor waarbij een vlag van de NVU werd neergehaald.

De demonstratie trok belangstelling van verschillende media, waaronder Bender. Vooral de tegendemonstranten lieten zich horen en riepen leuzen als ‘Vluchtelingen welkom, nazi’s niet’ en ‘Say it out loud, say it clear, refugees are welcome here’.

Voorafgaand aan de demonstratie heeft de politie een 20-jarige man uit Zutphen aangehouden voor groepsbelediging. Volgens de politie droeg hij “een teken dat in WOII door groepen werd gebruikt, die nationaal-socialistisch gedachtengoed verheerlijkten”. Ook is een 48-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor verstoring van de openbare orde.

Eerder deze week

De NVU riep eerder deze week via sociale media op tot protest tegen de uitbreiding van het aantal asielzoekers en de komst van een permanent azc voor 300 asielzoekers. Op dit moment dient dezelfde plek al als een tijdelijke opvang voor 200 vluchtelingen.

Volgens de NVU moet de woningnood eerst worden aangepakt en zouden “eigen jongeren en studenten” voorrang moeten krijgen op de woningmarkt.

Als reactie op het aangekondigde protest organiseerden onder meer Antifascistische Aktie Utrecht en New Neighbours Utrecht een solidariteitsactie. Volgens New Neighbours Utrecht was de actie bedoeld om vrouwen en kinderen op de vlucht duidelijk te maken dat zij er niet alleen voor staan.