Voormalig burgemeester Jan van Zanen neemt digitaal Annie Brouwer-Korf Prijs in ontvangst

Utrechts voormalig burgemeester Jan van Zanen heeft zondag via een live-verbinding de Annie Brouwer Korf Prijs in ontvangst genomen. Hij krijgt de prijs vanwege zijn bijdrage aan de acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTI+-gemeenschap in Utrecht.

Van Zanen maakte zondag vanuit Den Haag live verbinding met TivoliVredenburg, waar hij tijdens het Utrecht Rainbow Festival de prijs in ontvangt mocht nemen. “Als wethouder diende ik al onder Annie Brouwer-Korf, tot 2008 burgemeester van Utrecht, en ik was geïnspireerd door haar bevlogenheid om van Utrecht een inclusieve stad te maken”, zei Van Zanen. “Haar werk heb ik tijdens mijn ambtsperiode geprobeerd door te zetten en ik voel me dan ook zeer vereerd om deze prijs die naar haar vernoemd is, in ontvangst te nemen.”

De organisatie noemt Van Zanen een ‘inclusieve burgervader’. “Jan van Zanen heeft een zichtbare bijdrage geleverd door niet alleen aanwezig te zijn op de momenten dat diversiteit gevierd werd, maar zich ook herhaaldelijk uit te spreken als het ging over discriminatie en geweld jegens de gemeenschap”, zegt de jury. “Gehuld in regenboog-stropdas en bijpassende sokken was hij een voorvechter van diversiteit en inclusiviteit. Een betere bondgenoot kon de Utrechtse LHBTI+-gemeenschap zich niet wensen.”

Tweede burgemeester

Van Zanen is de tweede burgemeester die de prijs krijgt. In 2007 ontving Annie Brouwer-Korf hem zelf als eerst. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 5.000 euro. Van Zanen zal het geld in overleg met de jury ten goede laten komen aan een organisatie die zich inzet voor de LHBTI+-gemeenschap.

De uitreiking van de prijs werd vanwege de coronamaatregelen een keer uitgesteld. Ook kon de jury vanwege de korte doorlooptijd geen selectieprocedure houden. De jury heeft daarom in overleg met de gemeente Utrecht zelf iemand voorgedragen die veel voor de LHBTI+-gemeenschap in Utrecht heeft betekend.