Vragen over parkeergarage aan Rijnkade in Utrecht: is deze nog noodzakelijk?

Has Bakker en Joost Vasters van de Utrechtse D66-fractie hebben vragen gesteld over de bestemming van de parkeergarage aan de Rijnkade met de iconische theepot op het dak, die momenteel gesloten is. Er is volgens de politici voldoende parkeeraanbod rond Hoog Catharijne en zij vragen het college daarom op zoek te gaan naar ‘een andere, meer bij de toekomst passende’ invulling van deze plek midden in de binnenstad.

Vorig jaar bleek al dat meerdere parkeergarages bij Hoog Catharijne lange tijd gesloten waren, toen kwam dat omdat er minder mensen naar het winkelcentrum kwamen vanwege de coronacrisis. Het ging om parkeergarages Hoog Catharijne P2, P3 en P6, met in totaal 1.137 plekken. P6 aan de Rijnkade is nu nog steeds volgens de website van Interparking, de uitbater van de parkeergarages bij Hoog Catharijne.

Nieuwe bestemming

Bakker en Vasters wijzen erop dat er in de toekomst steeds minder mensen met de auto naar het centrum zullen gaan, naarmate de gemeente Utrecht meer inzet op duurzame mobiliteit. “Dit wakkert ook de discussie aan over het nut en de noodzaak in en om de binnenstad.” Ze plaatsen specifiek vraagtekens bij de ongebruikte parkeergarage P6.

De ruimte die de parkeergarage inneemt kan volgens hen beter gebruikt worden en ze vragen het college dan ook om samen met de eigenaar te kijken naar ‘een andere, meer bij de toekomst passende’ invulling van de plek. Anders, stellen Bakker en Vasters voor, zou de garage op termijn wellicht gebruikt kunnen worden als parkeerplak voor fietsers en bewoners. Zo kan de historische binnenstad ontlast worden en de fietsparkeerdruk in de zuidelijke binnenstad worden aangepakt. Ook stellen ze voor om de parkeergarage voor nu een aantrekkelijker aangezicht te geven met meer groen op de gevels.

Theepot

Tot slot peilen Bakker en Vasters bij het college in hoeverre de iconische theepot op het dak van de parkeergarage verplaatsbaar is naar een andere zichtbare plek in de stad. De theepot werd vorig jaar nog verplaatst naar de rand van het dak van parkeergarage P6.

